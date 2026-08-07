Σε νέα διαγωνιστική διαδικασία μπαίνει το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αποφάσισε να ακυρώσει τον αρχικό διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προϋπολογισμού περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η διαδικασία θα ξεκινήσει εκ νέου με επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Αρχικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε τη σύμβαση που επρόκειτο να υπογραφεί με ανάδοχο την ΤΕΚΑΛ, χωρίς να υπάρξει οριστική απόρριψη του έργου, αλλά ουσιαστικά μια αναβολή της διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύμηνη καθυστέρηση. Για τον λόγο αυτό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισμού, επέλεξε να ακυρώσει την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει άμεσα σε επαναπροκήρυξη.

Ο αρχικός διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στις 4 Μαΐου, με την ΤΕΚΑΛ να αναδεικνύεται μειοδότρια εταιρεία, ενώ στις 5 Ιουνίου το ΤΕΕ είχε προχωρήσει στην κατακύρωση του έργου υπέρ της. Η διαδικασία έφτασε μέχρι το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης, όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντόπισε παραλείψεις κατά τη διαδικασία ανάθεσης. Έτσι, αντί να ακολουθηθεί η χρονοβόρα διαδικασία που θα απαιτούσε η εξέταση της υπόθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΤΕΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου το έργο να επανεκκινήσει ταχύτερα.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορά την ολική ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ, μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων τόσο στο κέλυφος του σταδίου όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Στόχος είναι η σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, η αποκατάσταση φθορών που έχουν προκύψει από την πολυετή χρήση και τη γήρανση των υλικών, αλλά και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νέες κλιματικές συνθήκες και τα ενεργειακά πρότυπα.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο φαληρικό στάδιο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του ΣΕΦ τα επόμενα χρόνια.