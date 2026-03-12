Ο Ματίας Λεσόρ είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Ζάλγκιρις και το «Telekom Center Athens» είναι έτοιμο να υποδεχτεί τον Γάλλο σέντερ, ύστερα από 15 μήνες.

Όλα τα «φώτα» της σημερινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις (22:00) θα είναι στραμμένα πάνω στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος θα ξανά φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος μπροστά στο «Telekom Center Athens» ύστερα από έναν χρόνο και τρεις μήνες.

Ο χρόνος… πάγωσε για τον Γάλλο σέντερ το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου του 2024, όταν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια. Για πρώτη φορά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού η σιωπή ήταν τόσο «δυνατή» και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα «θερμό» χειροκρότημα όταν είδαν τον Ματίας να πηγαίνει κουτσό στα αποδυτήρια.

Το κάταγμα περόνης που είχε υποστεί έκανε λόγο για απουσία τεσσάρων μηνών, έπειτα από χειρουργική επέμβαση, ωστόσο τα πράγματα εκτυλίχθηκαν διαφορετικά.

Τα… μοιραία 32 λεπτά στο Άμπου Ντάμπι

Ο Λεσόρ τον Μάιο του 2025 έκανε την επανεμφάνισή του πέντε μήνες αργότερα και πήρε χρόνο συμμετοχής στο Final-Four του Άμπου Ντάμπι. Στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, είχε 7 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 15 λεπτά συμμετοχής. Στον μικρό τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, πήρε εκ νέου 17 λεπτά και γέμισε τη στατιστική του με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η συμμετοχή του στο Final-Four δημιούργησε οστικό οίδημα στον Γάλλο και παρέμεινε εκτός τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος και αποφάσισε να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία στη Γερμανία με το πλάνο να είναι να επιστρέψει στη δράση τον Νοέμβρη του 2025.

Όταν ανέβασε την ένταση των προπονήσεων ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και τότε ο ίδιος πήρε τη μεγάλη απόφαση να πραγματοποιήσει αρθροσκοπική επέμβαση από τον κορυφαίο του είδους Νικ Φαν Ντάικ στην Πορτογαλία, προκειμένου να γυρίσει και να είναι 100% υγιείς.

Το νέο διάστημα αποχής του, ήταν περίπου 14 με 16 εβδομάδες .

Η «θερμή» υποδοχή που θα έχει στο «T-Center»

Έπειτα από 15 μήνες προσπάθειας, δύο επεμβάσεων ο Ματίας Λεσόρ είναι ξανά πίσω! Η μέρα που θα τη θυμάται για όλη του την καριέρα έφτασε. Το «Telekom Center Athens» θα…σείεται μόλις δει ξανά τον Λεσόρ να κρεμιέται από την μπασκέτα.

Ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος να νιώσει την απόλυτη αποθέωση που του αξίζει, έχοντας ανέβει ένα ολόκληρο «βουνό» για να φτάσει στη σημερινή ημέρα. Και σίγουρα θα είναι από τα παιχνίδια που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του.