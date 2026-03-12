Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (12/3) αναμέτρησης των Πειραιωτών με τη Μονακό.

Για το 2/2 στη... δική του «διαβολοβδομάδα» ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, που μετά το διπλό στην έδρα της Παρί (87-104), θέλει να πράξει το ίδιο και στο Πριγκιπάτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, στο πρώτο παιχνίδι των Γάλλων μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, και θέλει το ροζ φύλλο για να διευρύνει το ρεκόρ της (20-10) και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο πλεονέκτημα έδρας.

Τζάμπολ στις 20:00 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports 4.