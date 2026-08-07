Η ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μπαίνει ξανά σε τροχιά, με το ΤΕΕ να έχει ήδη επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό. Οι τυπικές εκκρεμότητες που οδήγησαν στην ακύρωση της πρώτης διαδικασίας και η ημερομηνία-κλειδί της 10ης Σεπτεμβρίου.

Νέα δεδομένα έχουν διαμορφωθεί στην υπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τον διαγωνισμό να βρίσκεται ήδη ξανά στον «αέρα» και να οδεύει προς ολοκλήρωση στις 10 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία κλείνει η νέα διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να ακυρώσει τον πρώτο διαγωνισμό και να προχωρήσει άμεσα σε επαναπροκήρυξη, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση ενός έργου συνολικής αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο λόγος της ακύρωσης δεν είχε να κάνει με την ουσία του έργου, αλλά με τυπικά ζητήματα που αφορούσαν τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο της διαδικασίας προέκυψαν εκκρεμότητες σχετικά με στοιχεία που είχε ζητήσει το ΤΕΕ και τα οποία δεν είχαν προσκομιστεί από τη διοίκηση του ΣΕΦ, του φορέα στον οποίο ανήκει το στάδιο.

Η αρχική διαδικασία είχε φτάσει μέχρι το τελικό στάδιο, με την ΤΕΚΑΛ να αναδεικνύεται μειοδότρια εταιρεία. Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στις 4 Μαΐου, ενώ στις 5 Ιουνίου το ΤΕΕ είχε προχωρήσει στην κατακύρωση του έργου υπέρ της συγκεκριμένης εταιρείας. Ωστόσο, η σύμβαση δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έδωσε την απαιτούμενη έγκριση, εντοπίζοντας παραλείψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Η απόφαση αυτή δεν σήμαινε οριστική απόρριψη του έργου, αλλά ουσιαστικά δημιούργησε μια διαδικασία που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση μέχρι να εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

Για αυτόν τον λόγο, το ΤΕΕ επέλεξε τη λύση της επαναπροκήρυξης, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να προχωρήσει ξανά άμεσα η διαδικασία επιλογής αναδόχου. Πλέον ο νέος διαγωνισμός έχει ξεκινήσει και η 10η Σεπτεμβρίου αποτελεί την ημερομηνία-ορόσημο, καθώς τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία. Οι προσφορές έχουν ήδη αποσφραγιστεί και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθούν τα επόμενα στάδια μέχρι την ανάδειξη του νέου αναδόχου.