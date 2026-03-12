Ο Ολυμπιακός μπορεί κοντράρεται με την Μονακό στο Πριγκιπάτο (20:00), όμως η συνέχεια είναι εξίσου δύσκολη και στο παιχνίδι απέναντι στην Φενέρ (17/3) θα έχει θεματάκια.

Ο Ολυμπιακός έχει από το πουθενά... back to back διαβολοβδομάδες, καθώς μετά το ματς με την Μονακό, το οποίο θα σηματοδοτήσει και το τέλος της πρώτης διπλής αγωνιστικής, ακολουθεί ακόμη μια, αυτή τη φορά στο ΣΕΦ, με αντιπάλους τις Φενέρ (17/3) και Μπασκόνια (19/3).

Το ματς με την Μπασκόνια είναι κανονικά προγραμματισμένο εδώ και μήνες και είναι στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής. Αυτό με τη Φενέρ όμως, ήταν να διεξαχθεί μήνες πριν.

Συγκεκριμένα ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 4/12, όμως λόγω της κακοκαιρίας δεν μπόρεσε να γίνει αυτό, με αποτέλεσμα, εν τέλει, να καταλήξουμε στην 17η Μαρτίου.

Στο εν λόγω ματς, ο Ολυμπιακός θα παλέψει για μια μεγάλη νίκη απέναντι στην κορυφαία ομάδα της κατάταξης, όμως δεν θα έχει σημαντικά όπλα στο οπλοστάσιό του σε εκείνη τη μάχη.

Ο Ολυμπιακός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο παίκτες που ήταν δηλωμένοι την 14η αγωνιστική, πράγμα που σημαίνει πως οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω παιχνίδι, καθώς πρόκειται για παίκτες που πήραν μεταγραφή στον Ολυμπιακό μετέπειτα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη πως θα έχει θέματα σε εκείνο το ματς, όμως το βάθος στο ρόστερ του μπορεί να του δώσει την λύση που χρειάζεται.