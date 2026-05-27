Κουτλουάι: «Η προτεραιότητα της EuroLeague ήταν να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός!»

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι ξαναχτύπησε με αιχμηρές δηλώσεις αυτή τη φορά θέτοντας στο στόχαστρο τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας τη EuroLeague μετά τον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Αθήνας.

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι στο πλαίσιο της εκπομπής του τουρκικού καναλιού «FF TV» στο οποίο φιλοξενείται, σχολίασε όλα όσα συνέβησαν στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα σε ερώτηση που τέθηκε στο πάνελ σχετικά με τα προβλήματα του Final Four, απάντησε χαμογελώντας: «Εγώ πιστεύω πως όλα ήταν αρκετά οργανωμένα! Η προτεραιότητα ήταν ξεκάθαρη. Είχε οργανωθεί με βασικό στόχο να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός».