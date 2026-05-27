Κουτλουάι: «Η προτεραιότητα της EuroLeague ήταν να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός!»
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας τη EuroLeague μετά τον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Αθήνας.
Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι στο πλαίσιο της εκπομπής του τουρκικού καναλιού «FF TV» στο οποίο φιλοξενείται, σχολίασε όλα όσα συνέβησαν στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Μάλιστα σε ερώτηση που τέθηκε στο πάνελ σχετικά με τα προβλήματα του Final Four, απάντησε χαμογελώντας: «Εγώ πιστεύω πως όλα ήταν αρκετά οργανωμένα! Η προτεραιότητα ήταν ξεκάθαρη. Είχε οργανωθεί με βασικό στόχο να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός».
🗣️Caner Eler: Final Four organizasyonun sıkıntıları çok konuşuldu.— FF TV (@FFTVofficial) May 27, 2026
🗣️İbrahim Kutluay: Bence gayet organizeydi her şey ya! Öncelik belliydi. Öncelik Olympiakos'un şampiyonluğu için organize edilmiş (gülerek) pic.twitter.com/X6nOFBMAEz https://t.co/fPvnFBbkXs
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.