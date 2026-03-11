Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το Παρίσι και ετοιμάζει ταξίδι για Μονακό! Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regural season.
Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στο Παρίσι, ανέβηκε στο 20-10 και πλέον έχει 8 αγωνιστικές μπροστά του για να κλειδώσει την τετράδα και το πλεονέκτημα στα play offs!
Η συνέχεια του Ολυμπιακού έρχεται στο Μονακό, όπου θα αντιμετωπίσει την παρέα του Μάικ Τζέιμς, ενώ στη συνέχεια έχει... διαβολοβδομάδα με Φενέρ (εξ αναβολής) και Μπασκόνια στο ΣΕΦ.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
- 31η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 32η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 33η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
@Photo credits: eurokinissi
