Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το Παρίσι και ετοιμάζει ταξίδι για Μονακό! Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regural season.

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στο Παρίσι, ανέβηκε στο 20-10 και πλέον έχει 8 αγωνιστικές μπροστά του για να κλειδώσει την τετράδα και το πλεονέκτημα στα play offs!

Η συνέχεια του Ολυμπιακού έρχεται στο Μονακό, όπου θα αντιμετωπίσει την παρέα του Μάικ Τζέιμς, ενώ στη συνέχεια έχει... διαβολοβδομάδα με Φενέρ (εξ αναβολής) και Μπασκόνια στο ΣΕΦ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού: