Μπακατσιάς: «Δεν θυμάμαι τίποτα από το 1997, δεν έχω ξαναδεί τον τελικό»

Ο Ευθύμης Μπακατσιάς αποτελεί μέλος της ομάδας που κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού το 1997 και φιλοξενήθηκε από το ΕΟΚ Web Radio για να μιλήσει για την τέταρτη κατάκτηση EuroLeague στο Final Four 2026.

Για τη φετινή σεζόν που διανύει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω πως ο τίτλος για όλη αυτήν την πορεία του Ολυμπιακού είναι ότι δίκαια κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη την περίοδο. Εμφανίστηκε πολύ καλά προετοιμασμένος, ειδικά στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Με τη Ρεάλ άργησε να προσαρμοστεί, γιατί οι Ισπανοί έπαιξαν με ένα περίεργο σχήμα λόγω των ελλείψεων που είχαν, χωρίς ψηλό, και αυτό πήρε λίγη ώρα στον Ολυμπιακό να το βρει».

Για τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έγινε “θρίλερ” γιατί η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Εμφανίστηκε στην αρχή με ένα ανορθόδοξο σχήμα, λόγω των ελλείψεων. Αυτό μπέρδεψε τον Ολυμπιακό στην αρχή και τον δυσκόλεψε να προσαρμοστεί. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου άρχισε να κατεβάζει το σχήμα του και προσαρμόστηκε. Στο τέλος πλέον είχε φανεί ότι, σε συνδυασμό και με την κούραση της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έλεγχε το παιχνίδι, παρ’ ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες»

Για τα συναισθήματα που νιώθεις σαν παίκτης σε μια τέτοια επιτυχία: «Προφανώς κάποια παιδιά που ήταν και τις προηγούμενες χρονιές στον Ολυμπιακό ένιωσαν μια λύτρωση. Ο οποιοσδήποτε παίκτης όταν βρίσκεται μέσα στο γήπεδο δε σκέφτεται πολλά, θέλει μόνο να νικήσει. Σίγουρα θα είχαν μεγάλη χαρά και ανακούφιση με την λήξη. Το θέμα είναι τώρα να καταφέρουν να συγκεντρωθούν ξανά για να κερδίσουν και το πρωτάθλημα».

Για την πίεση που υπάρχει στο κορυφαίο επίπεδο: «Ομάδες σαν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δίνουν την πίεση και οι παίκτες τους μόνο με πίεση μπορούν να ζήσουν, λόγω του ότι υπάρχει το απαιτούμενο των αποτελεσμάτων. Πλέον έχουν μάθει να ζουν μ’ αυτό και οι παίκτες ξέρουν πώς να το διαχειρίζονται στην καθημερινότητά τους».

Για την όλη πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια: «Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κρατάει έναν “κορμό” και να “χτίζει” πάνω σε αυτόν. Νομίζω ότι φέτος ήταν η πιο πλήρης ομάδα, με ένα τεράστιο ρόστερ. Υπήρχε δυσκολία μέχρι και για το ποιος θα “κοπεί” από τη δωδεκάδα. Νομίζω ότι του χρόνου με τις προσθήκες που θα κάνουν θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Η λογική που ακολουθεί ο σύλλογος με βρίσκει απολύτως σύμφωνο σαν φιλοσοφία. Βασίζεται σε έναν “κορμό” και κάνει προσθαφαιρέσεις ανάλογα με το τι ζητάει η ομάδα. Ο πήχης του Ολυμπιακού είναι πάντα ψηλά».

Για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού το 1997: «Το “κυνηγούσαμε” χρόνια. Είχαμε φτάσει σε δύο Final-4, αλλά νιώθω ότι “αδειάζαμε” από πίεση και χάναμε τη συγκέντρωσή μας. Μεσολάβησε η κατάκτηση του Παναθηναϊκού που μας πείσμωσε και πείραξε το “εγώ” μας και όταν φτάσαμε πλέον στο ’97 ήταν η μεγάλη μας ευκαιρία και νομίζω ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε».

Για το τι θυμάται από εκείνη την επιτυχία: «Δε θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναδεί ποτέ το παιχνίδι (σ.σ. τον τελικό) από τότε. Το μόνο που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι το κατακτήσαμε. Αλλά δε θυμάμαι φάσεις ή την υποδοχή μετά. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Το μόνο που μπορεί να μου έρθει είναι όταν βλέπω μια φωτογραφία από την εποχή και μου έρχονται αναμνήσεις».

Για το αν βλέπει τον εαυτό του σε κάποιον παίκτη του φετινού Ολυμπιακού: «Κανένας δεν είναι ο σημερινός Μπακατσιάς στον Ολυμπιακό, όλοι είναι καλύτεροι. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, δεν υπάρχουν θέματα σύγκρισης. Ο καθένας “γράφει” την ιστορία του, μικρή ή μεγάλη, και με αυτή πορεύεται στο υπόλοιπο της ζωής του».

Για τη διαφορά του «χτισίματος» των ρόστερ στην σημερινή εποχή σε σχέση με τις δικές του εποχές: «Η εποχή η δική μας ήταν λίγο διαφορετική, όχι από θέμα ρομαντισμού ή οτιδήποτε. Οι περισσότεροι παίκτες τότε προέρχονταν από μικρότερες ομάδες. Εγώ προερχόμουν από το Παγκράτι. Το να βρεθείς από μια τέτοια ομάδα στον Ολυμπιακό ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Τώρα οι ομάδες αυτές παίρνουν παίκτες που είναι ήδη έτοιμοι».