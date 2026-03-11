Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ευστοχεί στα τρίποντα με την ίδια άνεση που θα έριχνε... βότσαλα στον ποταμό Σηκουάνα.

Ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία δουλειά απέναντι στην Παρί και έδειξε για ακόμη μια φορά πως μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα.

Η Παρί, πριν πει κανείς πως έχει μόλις 11 νίκες φέτος, να σας θυμίσουμε τη ζημιά που έκανε στον Παναθηναϊκό πριν λίγες ημέρες στο ΟΑΚΑ. Αυτό το αποτέλεσμα λειτούργησε σαν καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, που από την αρχή μέχρι και το τέλος ήταν σοβαρός, δεν υποτίμησε την Παρί και δεν έχασε το μυαλό του, ακόμη και σε στιγμές που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θα ήθελαν οι Πειραιώτες.

Τα τρίποντα στο ξεκίνημα ήταν το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού, με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να πετούν… βότσαλα στον Σηκουάνα! 8/10 τρίποντα στο δεκάλεπτο, 13/18 τρίποντα στο ημίχρονο και 17/30 συνολικά. Πάνω σε αυτά ο Ολυμπιακός έθεσε τις βάσεις για τη νίκη. Δημιούργησε διαφορές, τις υπερασπίστηκε όποτε χρειάστηκε και πήρε μια νίκη που τον κάνει να αισθάνεται ακόμη πιο άνετα.

Ο Ολυμπιακός παίρνει δεύτερη σερί νίκη, παρότι έπαιξε χωρίς τους Βεζένκοβ και Γουόκαπ, δείχνοντας ξανά πως έχει μέταλλο και ποιότητα ικανή να καλύψει οποιοδήποτε κενό. Ο Πίτερς πήρε το όπλο του και έδειξε ξανά το ποιος είναι. Οι 18 πόντοι και τα 4 τρίποντα είναι κάτι που το περιμένεις από τον Αλέκο, αλλά αυτό που δεν περίμενε κανείς ίσως ήταν οι 4 ασίστ του.

Για τον Ντόρσεϊ, ό,τι και να πούμε φέτος είναι λίγο. Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν αυτός που έκανε την διαφορά. Οι 24 πόντοι και κυρίως οι ατομικές ενέργειες που πήρε όταν η μπάλα έκαιγε, ήταν κομβικά σημεία στην αναμέτρηση. Όποτε η Παρί μείωνε (έφτασε μέχρι και το -4), ο Ντόρσεϊ ήταν εκεί. Και αν δεν ήταν ο Ντόρσεϊ, ήταν ο Φουρνιέ που με τους 17 πόντους του έκανε κι εκείνος σημαντική ζημιά.

Στην ουσία ο Ολυμπιακός έπεσε σε έναν βαθμό στην παγίδα της Παρί πάντως. Άφησε το παιχνίδι να πάει στις πολλές κατοχές και τις γρήγορες εκτελέσεις, ρυθμός που βολεύει περισσότερο τους Γάλλους. Όποτε αυτό το σταματούσε, ξέφευγε στο σκορ. Όποτε «πνιγόταν» σε αυτό, έχανε τις διαφορές. Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως και κυρίως από το 25’ και μετά, είχε τον απόλυτο έλεγχο. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις με αντίπαλο την ομάδα του Ταμπελίνι, η οποία πέραν του ότι μπορεί να σε παρασύρει, είναι και μια ομάδα που τιμωρεί κάθε κακή σου επίθεση, τρέχοντας άμεσα στο τρανζίσιον. Στο ανοιχτό γήπεδο άλλωστε η γαλλική ομάδα βρήκε 11 πόντους που πλήγωσαμν τον Ολυμπιακό.

Βέβαια ο ρυθμός ήταν γενικά υψηλός, με τον Ολυμπιακό να δείχνει πως μπορεί να παίξει και αυτό το μπάσκετ, ακόμη και χωρίς δύο κομβικούς παίκτες, όπως ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.

Όλα αυτά ανήκουν όμως στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός το μεσημέρι πετά για Μονακό και εκεί θέλει να εκμεταλλευτεί την κακή κατάσταση των γηπεδούχων, προκειμένου να φτάσε σε ακόμη μια νίκη. Εύκολο δεν θα είναι, καθώς η Μονακό έχει ποιότητα και ένα γήπεδο σαν «κλουβί» που σε καταπίνει αν δεν προσέξεις. Ο Ολυμπιακός όμως έχει δείξει πως ξέρει να περνά από δύσκολες έδρες και αυτό θέλει να κάνει και αυτή τη φορά.

Τα υπόλοιπα… από Πέμπτη πάλι!

ΥΓ. Ο Κόρι Τζόσεφ είναι η ευχάριστη έκπληξω των τελευταίων αγωνιστικών. Ελέγχει τον ρυθμό, βάζει τα σουτ και εκπέμπει μια σιγουριά στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός τον κερδίζει και μένει να δούμε εάν θα καταφέρει να κάνει το ίδιο και με τον Μόρις. Ο Νιλικίνα επίσης θετικός για ακόμη ένα ματς.

ΥΓ2. Σπουδαίο το ότι μπήκαν τα σουτ. Στο τέλος όμως που σταμάτησαν να μπαίνουν, ο Ολυμπιακός βγήκε λύσεις και πάλι, γεγονός που δείχνει στόφα μεγάλης ομάδας.

ΥΓ3. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το π΄ρωτο του κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Χολ όμως ήταν εκεί (10π.). Αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να έχεις μεγάλο ρόστερ με βάθος.

ΥΓ4. Τι παικταράς είσαι ρε Τζάστιν Ρόμπινσον; Ανυπομωνώ να τον δω με φανέλα ομάδας που διεκδικεί πράγματα τη νέα σεζόν.

ΥΓ5. Τα είπαμε όμορφα πάλι στο Gazz Floor. Σε περίπτωση που δεν το είδατε ζωντανά, δείτε το παρακάτω βίντεο…