Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα social media έκανε το δικό του σχόλιο για το ζήτημα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Γουόκαπ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω των social media με τον δικό του τρόπο τη στάση του Ολυμπιακού απέναντι στον Τόμας Γουόκαπ! Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση για το «χάσμα» των Πειραιωτών με τον 34χρονο γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποδοκίμασε τη συμπεριφορά των ερυθρόλευκων απέναντι στον έμπειρο παίκτη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδράει κανείς να τον προστατέψει, είναι ντροπή. Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για την σημαία και ΕΟΚ και Πολιτεία, δεν υπάρχουν πουθενά. Στήριξη στον Θωμά».

Αναλυτικά η ανάρτηση: