Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η ανάρτησή του για τον Γουόκαπ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω των social media με τον δικό του τρόπο τη στάση του Ολυμπιακού απέναντι στον Τόμας Γουόκαπ! Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση για το «χάσμα» των Πειραιωτών με τον 34χρονο γκαρντ.
Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποδοκίμασε τη συμπεριφορά των ερυθρόλευκων απέναντι στον έμπειρο παίκτη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδράει κανείς να τον προστατέψει, είναι ντροπή. Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για την σημαία και ΕΟΚ και Πολιτεία, δεν υπάρχουν πουθενά. Στήριξη στον Θωμά».
Αναλυτικά η ανάρτηση:
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