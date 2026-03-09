Παρί - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα
Μετά την εύκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ., ο Ολυμπιακός στρέφεται και πάλι στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις!
Το βράδυ της Τρίτης (10/3, 21:45) θα διεξαχθεί πρόωρα στην «Adidas Arena» του Παρισιού το παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague μεταξύ της Παρί και των «ερυθρολεύκων».
Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την δική τους «διαβολοβδομάδα» στη Γαλλία καθώς ακολουθεί και η αναμέτρηση με την Μονακό ένα 48ωρο αργότερα.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στην «Πόλη του Φωτός» προκειμένου να «σφυρίξουν» το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Πρόκειται για τον Κροάτη Σρέτεν Ράντοβιτς, τον Πολωνό Γιακούμπ Ζαμοΐλσκι και τον Σέρβο Ούρος Ομπρκνέζεβιτς.
