Ο Νίκος Πλώτας -όπως όλα δείχνουν- θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού και ο 22χρονος γκαρντ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Προμηθέα.

Από την Πάτρα στον Πειραιά ο Νίκος Πλώτας! Ο νεαρός γκαρντ θα πρέπει να θεωρείται αθλητής του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να σπεύδει να αποχαιρετήσει τον Προμηθέα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν άμεσα, ώστε να θωρακίσουν τον ελληνικό κορμό αποκτώντας τον διεθνή γκαρντ, προκειμένου να εμπλουτίσουν την περιφερειακή τους γραμμή μ' έναν αθλητή που αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον.

Ο Νίκος Πλώτας που προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) με την ομάδα του Προμηθέα αναμένεται να αλλάξει άμεσα περιβάλλον και να ενταχθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Νίκος Πλώτας την περσινή σεζόν είχε 5.5 πόντους μέσο όρο, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της Stoiximan GBL. Έχει αποτελέσει μέλος των εθνικών ομάδων U18 και U20, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ανδρών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Προμηθέα,



Δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσω, γιατί είναι δύσκολο να αποχαιρετάς κάτι που ήταν τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Από τα 13 μου χρόνια μέχρι σήμερα, ο Προμηθέας δεν ήταν απλώς μια ομάδα. Ήταν το σπίτι μου, οι άνθρωποί μου, οι φίλοι μου, οι προπονητές μου και ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου.



Μέσα σε αυτά τα χρόνια έζησα στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα. Χαρές, νίκες, ήττες, απογοητεύσεις, γέλια, δυσκολίες και αμέτρητες αναμνήσεις. Έμαθα να παλεύω, να μην τα παρατάω, να σηκώνομαι όταν πέφτω και να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Όλα αυτά τα χρωστάω σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την ομάδα και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου.



Τώρα ήρθε η στιγμή να φύγω και να κάνω το επόμενο βήμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί αφήνω πίσω μου ένα κομμάτι της ζωής μου που μεγάλωσε μαζί μου. Όμως φεύγω με γεμάτη καρδιά και τεράστια ευγνωμοσύνη.



Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι με βοήθησαν, με πίστεψαν, με συμβούλεψαν και με έκαναν καλύτερο άνθρωπο και αθλητή. Θα είμαι πάντα περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα.



Ο Προμηθέας θα είναι πάντα ένα κομμάτι μου. Δεν λέω αντίο… λέω εις το επανιδείν».