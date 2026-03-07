Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 86-80: Η παρακάμερα των «ερυθρολεύκων»
Δείτε μέσα από την παρακάμερα του Ολυμπιακού τη νίκη των «ερυθρολεύκων» κόντρα στον Παναθηναϊκό και τις καλύτερες στιγμές που ξεχώρισαν.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 86-80 και έφτασε τις 11 σερί νίκες κόντρα στους «πράσινους» στην EuroLeague.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα από το ντέρμπι, ξεχωρίζοντας τις καλύτερες στιγμές.
Μερικές από αυτές η αποθέωση των οπαδών στους παίκτες και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς και τα συγχαρητήρια μεταξύ των αντιπάλων.
Δείτε την παρακάμερα:
