Γιαννακόπουλος για το λάβαρο του Μποντιρόγκα: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@μ@ν€, θα τους γ@μ@μ€»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story σχολίασε την κριτική που δέχτηκε στην απόφαση αποκαθήλωσης του λαβάρου με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το T-Center.

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 11η συνεχόμενη ήττα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στην 10η θέση της κατάταξης.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα του Εργκίν Αταμάν στη regular season, ενώ ο Παναθηναϊκός αφαίρεσε το λάβαρο της κατάκτισης του τροπαίου της EuroLeague το 2000, που απεικόνιζε τον νυν πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την κίνηση μέσω story στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά για όσους διαφωνούν με αυτή την ενέργεια:

«Είναι κάποιοι που διαφωνούνε με την απόφαση πάνω στον θυμό, ότι κατεβάσαμε το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει, πάνω στον θυμό. Όχι, ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δεν δίνεται. Όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@@@. Όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Κι όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, που όσο κι αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σ’ αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@μ@ν€, θα τους γ@μ@μ€».