Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμα»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη (νέα) νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα στο στάδιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της σερβικής ομάδας στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» με 89-87 ύστερα από ένα δραματικό, σε εξέλιξη και σε... φινάλε, παιχνίδι.

Μετά το τέλος ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην αναφορά του που έκανε για το παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε πολύ καλά, κυρίως επιθετικά. Για μεγάλο μέρος του ματς είχαν 70% στο δίποντο και 60% στο τρίποντο. Σε αυτό συνετέλεσε και η πολύ κακή μας άμυνα, όσον αφορά τις συνεργασίες, την αμυντική προσήλωση, την ένταση. Δεν βάλαμε τα χέρια μας στην μπάλα. 100% κάθε ομάδα της Euroleague έχει μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Όταν αφήνεις τέτοιους παίκτες να σουτάρουν τα πρώτα σουτ τελείως ανοιχτά βρίσκουν αυτοπεποίθηση. Χρειάστηκε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια για να πάρουμε το ματς. Δεν είναι τόσο σημαντική η νίκη. Το ότι έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά σε παίκτες που είναι καλά σε φυσική κατάσταση και σε κάποιους που πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο είναι το μέλημά μας. Έχουμε ένα ματς την Κυριακή και μετά αρχίζουν τα επίσημα. Δεν είμαστε έτοιμοι, καμία ομάδα δεν είναι. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε σε επίθεση και άμυνα».

Για την άμυνα, είπε: «Εμφανές ότι η άμυνα ήταν υποτονική. Δεν βάλαμε πίεση στους χειριστές. Τους δώσαμε την δυνατότητα να βλέπουν το παρκέ και όλες τις πάσες. Μετά ήταν δύσκολο να πάμε στα close-out στο σουτ γιατί οι πάσες ήταν χωρίς πίεση. Σούταραν καλά. Πήραν και 3 ριμπάουντ στο τέλος, που αν είχαμε πάρει ένα θα είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, θα αναλύσουμε το βίντεο και θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι».

Για την παρουσία των νέων αποκτημάτων: «Είναι δύσκολο. Μιλάμε για παίκτες που έχουν κάνει μαζί 2-3 προπονήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους παίκτες σε όλες τις ομάδες. Εμείς είχαμε τους περισσότερους διεθνείς και τρέχουμε να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Ελπίζουμε να μην μας στοιχίσει».

Για τον Βεζένκοβ: «Δεν ήταν καλά, δεν είχε καλό παιχνίδι. Στο τέλος, βέβαια, ήταν καθοριστικός. Είναι το πρώτο παιχνίδι με τους συμπαίκτες του, έχει κάνει 1,5 προπόνηση. Όλοι οι παίκτες είναι δικαιολογημένοι».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Θα παίξει την Κυριακή. Για ξεκούραση δεν έπαιξε σήμερα».