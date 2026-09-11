Βεζένκοβ: «Δεν μου αρέσει να με ενοχλεί κάτι, αλλά...»

O Σάσα Βεζένκοβ στάθηκε στο θέμα στον αγκώνα, ενώ αναφέρθηκε και στο πως νιώθει όταν παίζει στην Κύπρο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-87 του Ερυθρού Αστέρα στο Νεόφυτος Χανδριώτης, έχοντας ως κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοβ σε ματς θρίλερ, με τον σταρ του να βάζει μεγάλα σουτ στο τέλος. Μετά το τέλος ο Βούλγαρος φόργουρντ στάθηκε στο θέμα που έχει στον αγκώνα, ενώ μίλησε για την Κύπρο που αγαπά και τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα είπε

«Δεν είμαι στο 100%. Το δουλεύουμε (εννοεί το πρόβλημα στον αγκώνα), αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να αγωνιστώ με αυτό. Δεν μου αρέσει να με ενοχλεί κάτι, αλλά είναι μέρος του αθλητισμού.

Από την άλλη, νομίζω δεν ήμασταν καλοί σήμερα, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Θεωρώ ότι μέσα από τις λίγες προπονήσεις που έχουμε, μέσα από τα παιχνίδια, είναι χρέος μας να βελτιωθούμε και να βρούμε τη χημεία μας όσον το δυνατό πιο γρήγορα.

Αυτά τα φιλικά χρειαζόμαστε, με ομάδες που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους στόχους με τους δικούς μας, γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια. Να είμαστε έτοιμοι για αυτό.

Μου αρέσει να παίζω στην Κύπρο. Είναι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου εδώ. Μεγάλωσα εδώ. Είναι ξεχωριστό και πάντα όταν ερχόμαστε εδώ είναι πιο ιδιαίτερο».