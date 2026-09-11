Δείτε πώς ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο «θρίλερ» του «Νεόφυτος Χανδριώτης» με 89-87.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της σερβικής ομάδας με 89-87 ύστερα από ένα δραματικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυττος Χανδριώτης» παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ «μίλησε» κυρίως στο τέλος και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/8 βολές ύστερα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ύστερα από 26 λεπτά.

«Διψήφιοι» για τον Ολυμπιακό ήταν επίσης Φουρνιέ (16π.) ΜακΙντάιρ (11π.) και Τζόζεφ (10π.) ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα από 17 πόντους είχαν οι Νουόρα και Μονέκε.