Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 89-87: Τα highlights της νίκης των «ερυθρολεύκων»
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της σερβικής ομάδας με 89-87 ύστερα από ένα δραματικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυττος Χανδριώτης» παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Σάσα Βεζένκοβ «μίλησε» κυρίως στο τέλος και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/8 βολές ύστερα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ύστερα από 26 λεπτά.
«Διψήφιοι» για τον Ολυμπιακό ήταν επίσης Φουρνιέ (16π.) ΜακΙντάιρ (11π.) και Τζόζεφ (10π.) ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα από 17 πόντους είχαν οι Νουόρα και Μονέκε.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.