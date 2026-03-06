Κατά τη διάρκεια του pre-game στο Gazz Floor LIVE by Novibet ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκάλυψε πως ο Λαρετζάκης επικοινώνησε μαζί του και του είπε πως είναι πιο άνιωθος σουτέρ.

Στο Pre Game Gazz Floor LIVE by Novibet ενόψει του ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκάλυψε πως δέχτηκε τηλέφωνο από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, λέγοντάς του πως είναι πιο άνιωθος σουτέρ.

Συγκεκριμένα ο Παπαπέτρου ανέφερε πως ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» επικοινώνησε μαζί του για να του «παραπονεθεί» για τη δήλωση που είχε κάνει πως ο Ρογκαβόπουλος είναι πιο ο πιο άνιωθος σουτέρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαπέτρου:

«Ο Λαρετζάκης επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε πως έχει «παράπονο» από αυτή τη δήλωση πως είναι αυτός ο πιο άνιωθος. Άλλο τόσο είναι και ο Λαρετζάκης. Είναι ένα παιδί που μπορεί από την απραξία να μπει και να προσφέρει γιατί μπαίνει με αυτοπεποίθηση ξέρει από αυτά τα παιχνίδια, ξέρει από ντέρμπι, ξέρει από την ελληνική πραγματικότητα. Αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα δεν είναι απλό παιχνίδι EuroLeague, για αυτό τον λόγο πιστεύω αν χρησιμοποιηθεί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στον Ολυμπιακό και να ξεσηκώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού».