Κάνααν στο Gazzetta: «Ασύγκριτο συναίσθημα να κάνεις ένα γήπεδο να σιωπά σε ντέρμπι»

Ο Αϊζάια Κάνααν μίλησε στο Gazzetta και θυμήθηκε τα ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα οποία συμμετείχε την διετία του στον Πειραιά.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός πλησιάζει (21:15), με το μεγάλο ντέρμπι να είναι προ των πυλών και ο Αϊζάια Κάνααν, μιλώντας στο Gazzetta, έκανε μια μικρή αναδρομή στις αναμνήσεις του από τα ντέρμπι της διετίας 2022-2024, όταν και ο Αμερικανός φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις που είχα στα ντέρμπι ήταν σίγουρα… Προφανώς το να κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό και να σηκώνουμε τα τρόπαια κάθε φορά που το καταφέρναμε. Αυτές είναι φυσικά οι καλύτερες αναμνήσεις, αλλά και το να κερδίζω τους φίλους μου», ανέφερε αρχικά ο Αϊζάια Κάνααν και συνέχισε λέγοντας πως «Πάντα έχω φίλους στην άλλη πλευρά, ανταγωνίζομαι απέναντί τους και μπορούμε να μιλάμε για εκείνες τις σπουδαίες στιγμές και για τις φάσεις μέσα στα παιχνίδια που σε κάνουν να θέλεις να ξυπνήσεις και να βγεις εκεί έξω για να ανταγωνιστείς. Και το να παίζεις μπροστά σε καταπληκτικούς φιλάθλους και από τις δύο πλευρές, δεν συγκρίνεται με τίποτα».

Όσο για τις κακές αναμνήσεις, ο Κάνααν στάθηκε στις ήττες και τις… απουσίες. «Και φυσικά, κάποιες κακές αναμνήσεις που έχεις από τα ντέρμπι είναι προφανώς όταν τα χάνεις. Και κάτι που στην πραγματικότητα είχα ξεχάσει είναι ότι, όπως ανέφερες, έμεινα εκτός στους πρώτους τελικούς στους οποίους ήμουν ποτέ μέρος. Και ως ανταγωνιστικός παίκτης δεν θέλεις ποτέ να χάνεις τέτοιου είδους παιχνίδια και τέτοιες ατμόσφαιρες, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Έμαθα από αυτό, καθισμένος εκεί έξω, και με έκανε αυτό που είμαι τώρα σε αυτά τα ντέρμπι, αλλά όλα είναι μέρος του παιχνιδιού».

«Το πρώτο ντέρμπι που τελικά είχα την ευκαιρία να ζήσω, ήμουν υπερβολικά έτοιμος γι’ αυτό», θυμάται ο Αϊζάια Κάνααν και συνεχίζει: «Το περίμενα με ανυπομονησία, μόνο και μόνο για να δω για τι μιλούσαν όλοι. Και το να είσαι στο παρκέ μπροστά στους φίλους και την οικογένειά σου και σε όλους τους φιλάθλους που σου δείχνουν αγάπη και σε στηρίζουν κάθε μέρα. Και το να μπορείς να παίζεις σε έδρες που είναι εναντίον σου και να τις κάνεις να σιωπούν, αυτά είναι πάντα απίστευτες στιγμές για μένα προσωπικά. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που λατρεύουν να μπορούν να το κάνουν αυτό, πάντα με σεβασμό».

Μάλιστα ο Αϊζάια Κάνααν, παρότι είναι σε περίοδο αποθεραπείας μετά την επέμβαση που έκανε, ξεκαθάρισε πως δεν έχει σκοπό να χάσει το ντέρμπι! «Θα συντονιστώ να δω το ντέρμπι αυτή την εβδομάδα, δεν βλέπω την ώρα. Στην πραγματικότητα είναι αύριο. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι από τη θεραπεία για να το δω. Παίζουμε κι εμείς αύριο, θα δω το δικό μας παιχνίδι και θα παρακολουθώ και το ντέρμπι».

Μιλώντας από καρδιάς, ο «Σιπ» στάθηκε στις φιλίες που έκανε στην Ελλάδα και στο γεγονός πως ποτέ δεν ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό.

«Ο χρόνος που πέρασα εκεί ήταν απίστευτος. Μισούσα την ιδέα να φύγω από όλους αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους εκεί κάτω και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους. Φίλους και ανθρώπους εκτός γηπέδου που έκαναν τον χρόνο μου εκεί πραγματικά σπουδαίο. Και η οικογένειά μου το λάτρεψε, μπορούσε να κυκλοφορεί και να απολαμβάνει τις εμπειρίες όταν ερχόταν να με επισκεφθεί. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο τα καλύτερα για τον Πειραιά και την πόλη της Αθήνας».

Τέλος, ο Κάνααν μας μίλησε για την προετοιμασία ενόψει αυτών των αγώνων, αλλά και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι φίλαθλοι στο να γίνει ο ίδιος ένας από τους παίκτες που στα περισσότερα ντέρμπι απέδιδαν και με το παραπάνω.

«Και απλώς η προετοιμασία για να παίξεις μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους. Σε κάθε παιχνίδι, με τον τρόπο που έβρισκαν χρόνο μέσα στη μέρα τους για να έρθουν να μας δουν να παίζουμε. Και ο τρόπος που σε υποστήριζαν, ειδικά μπαίνοντας σε αυτά τα ντέρμπι. Έβγαζε το καλύτερο από μέσα μου, και ως ανταγωνιστικός παίκτης το λατρεύεις αυτό. Και αυτές τις στιγμές μου λείπουν περισσότερο φέτος, που δεν βρίσκομαι εκεί έξω για να παίξω και να ανταγωνιστώ. Αλλά από την άλλη ήταν καλό και το να κάτσω λίγο πίσω και να «φορτίσω τις μπαταρίες» μου.