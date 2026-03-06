Ο Εβάν Φουρνιέ είναι... καυτός στην προθέρμανση του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο να ευστοχεί σε έξι διαδοχικά τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Εβάν Φουρνιέ να ευστοχεί σε έξι διαδοχικά τρίποντα.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» έχει... βρει το χέρι του στο ζέσταμα μία ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, έχοντας 6/6 εύστοχα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75.

Θυμίζουμε ο Εβάν Φουρνιέ προέρχεται από σπουδαία εμφάνιση στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις, που είχε πετύχει 32 πόντους με (5/9) τρίποντα, την ώρα που στη σεζόν μετράει μ.ο 11.4 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, ανά ματς.

