Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Καυτός» ο Φουρνιέ με 6/6 τρίποντα πριν το τζάμπολ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Εβάν Φουρνιέ να ευστοχεί σε έξι διαδοχικά τρίποντα.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» έχει... βρει το χέρι του στο ζέσταμα μία ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, έχοντας 6/6 εύστοχα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75.
Θυμίζουμε ο Εβάν Φουρνιέ προέρχεται από σπουδαία εμφάνιση στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις, που είχε πετύχει 32 πόντους με (5/9) τρίποντα, την ώρα που στη σεζόν μετράει μ.ο 11.4 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, ανά ματς.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🔴🔥 Το «καυτό» shootaround του Εβάν Φουρνιέ και… το 6/6 μια ώρα πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός! pic.twitter.com/embmabTPFa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
