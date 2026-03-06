Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο ΣΕΦ ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η «στροφή» της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στο φαληρικό στάδιο δύο ώρες πριν το το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Οι Πειραιώτες δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τους Σάσα Βεζένκοβ, Μόντε Μόρις και Τόμας Γουόκαπ, καθώς και οι τρεις αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, οδεύοντας προς τα play-offs.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: