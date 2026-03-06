Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πράσινων» στο ΣΕΦ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime).
Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.
Η αποστολή της ομάδας του Εργκίν Άταμαν έφτασε χωρίς πρόβλημα στο Φαληρικό στάδιο σχεδόν δύο ώρες πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ
☘️🙌 Η άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, για το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!#paobc pic.twitter.com/sTguxzJ5cO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.