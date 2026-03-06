Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime).

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.

Η αποστολή της ομάδας του Εργκίν Άταμαν έφτασε χωρίς πρόβλημα στο Φαληρικό στάδιο σχεδόν δύο ώρες πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ.

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ