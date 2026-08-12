Ο Δημήτρης Κλωνάρας θα βρίσκεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να προέρχεται από μια πολύ καλή χρονιά στην Ισλανδία.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας, ενόψει της σεζόν 2026-2027. Μετά από μία άκρως πετυχημένη χρονιά, όπου οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL, θέλουν να ετοιμαστούν κατάλληλα, έχοντας θέσει πολύ ψηλά τον πήχη ξανά.

Λόγω των αρκετών απουσιών τις πρώτες ημέρες των προπονήσεων, λόγω των παραθύρων για το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ 2027, οι Πειραιώτες, θα έχουν στη διάθεσή τους, έναν 25χρονο Έλληνα γκαρντ.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Κλωνάρα, ο οποίος την περασμένη σεζόν, έπαιξε στην Ισλανδία με τη φανέλα της Ρέικιαβικ. Ο Έλληνας γκαρντ, έπαιξε σε 24 ματς, έχοντας μέσο όρο 16.5 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ανά 32.9 λεπτά συμμετοχής.

Ο Κλωνάρας έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.