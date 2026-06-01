Ρεάλ Μαδρίτης: MVP της Liga ACB ο Χεζόνια
Ο Μάριο Χεζόνια ολοκλήρωσε με τον ιδανικό τρόπο μία ονειρική σεζόν, καθώς αναδείχθηκε MVP της Liga ACB για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης προς την κορυφή της κανονικής περιόδου.
Ο Κροάτης φόργουορντ πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, αποτελώντας τον ηγέτη της «Βασίλισσας» που κλήθηκε να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα τραυματισμών μέσα στη σεζόν. Η κυριαρχία του αποτυπώθηκε και στη διαδικασία της ψηφοφορίας, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 103.5 βαθμούς, αφήνοντας αρκετά πίσω του τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια (74.5) και τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους της Μούρθια (73.3).
Ο Χεζόνια ήταν η πρώτη επιλογή τόσο των παικτών όσο και των δημοσιογράφων, ενώ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των προπονητών και των φιλάθλων. Έτσι, μετά την παρουσία του στην κορυφαία πεντάδα της Liga ACB την περσινή σεζόν, κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του ισπανικού πρωταθλήματος.
Mάλιστρα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 17.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 18.8 μονάδες αξιολόγησης, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για MVP στο πρωτάθλημα.
— Liga Endesa (@ACBCOM) June 1, 2026
