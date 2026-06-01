Η Ρεάλ Μαδρίτης ενίσχυσε την frontline της ενόψει των φετινών Playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και την απουσία του Έντι Ταβάρες, η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε ενίσχυση της «ρακέτας».

Αν και ο Άλεξ Λεν ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση, οι Μαδριλένοι, μετά την προσθήκη του Ομέρ Γιούρτσεβεν, «θωράκισαν» την frontline τους με την απόκτηση του Μάντι Σισοκό (26χρ., 2.06μ.) ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Τριέστε.

Ο Σισοκό είχε κατά μέσο όρο 10.2 πόντους και 7.3 ριμπάουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ έως και το τέλος της τρέχουσας σεζόν ώστε να υπάρχει μια επιπλέον λύση στη γραμμή των ψηλών.