Οι παίκτες της U18 του Άρη μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στο tik-tok, έδειξαν πλάνα από το ταξίδι τους στο Ντουμπάι πριν τη διακοπή του αγώνα με τη Μονακό.

Η αναμέτρηση του Άρη με τη Μονακό στο Άμπου Ντάμπι, για το τουρνουά Next Gen της EuroLeague, διεκόπη οριστικά με τους παίκτες της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη να μοιράζονται στιγμές από το ταξίδι τους, κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα μέσω βίντεο στο tik-tok που ανέβασε ο Δημήτρης Παυλίδης φαίνονται τα παιδιά να δείχνουν πλάνα τόσο από την άφιξή τους στη χώρα των Εμιράτων, όσο και από το γήπεδο όπου διεκόπη ο αγώνας τους.

Θυμίζουμε πως η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσία της ομάδας U18 στο Άμπου Ντάμπι, εξηγώντας πως οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες, μεταφέροντας την ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και της EuroLeague.