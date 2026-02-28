Στο ξενοδοχείο τα μέλη της αποστολής του Άρη μετά την επίθεση στο Άμπου Ντάμπι - η ενημέρωση του ΥΠΕΞ και της EuroLeague

Η ΚΑΕ Άρης, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε για την κατάσταση των αθλητών και των μελών της αποστολής της ομάδας U18 των «κίτρινων» που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι.

Η αναμέτρηση του Άρη με τη Μονακό στο Άμπου Ντάμπι, για το τουρνουά Next Gen της EuroLeague, διεκόπη οριστικά, αφού κατά τη διάρκεια του αγώνα σημειώθηκε επίθεση με ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.

Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσία της ομάδας U18 στο Άμπου Ντάμπι, εξηγώντας οπως οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες, μεταφέροντας την ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και της EuroLeague.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει για την παρουσία της ομάδας Κ18 του συλλόγου στο Abu Dhabi για τις ανάγκες του Next Gen Euroleague, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα και στην περιοχή.

Ο αγώνας του ΑΡΗ με τη Monaco ξεκίνησε στις 11:30π.μ. ώρα Ελλάδας και διακόπηκε στη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Abu Dhabi. Μετά από παραμονή λίγων ωρών στο γήπεδο, ο αγώνας ξανάρχισε, όμως διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο.

Οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής του ΑΡΗ βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες.

H επίσημη ενημέρωση που λάβαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πως: "Eφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Abu Dhabi".

Η Euroleague ενημέρωσε ότι θα παράσχει όλα τα κόστη για τη διαμονή και σε περίπτωση που «ανοίξουν» τα αεροδρόμια, θα ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ θα ενημερώσει επίσημα».