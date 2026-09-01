Ενδεχόμενο προσθήκης υφίσταται καθώς όμως δεν προβλέπεται να γίνει άμεσα, αυτό είναι το depth chart του Άρη μετά την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Αντικειμενικά, οι θέσεις είναι περισσότερο για θεωρητικές προσεγγίσεις διότι μεγαλύτερη σημασία έχουν τα σχήματα που έχει στο μυαλό του ο Βασίλης Σπανούλης και κυρίως το ταίριασμα χαρακτηριστικών. Όπως επίσης και οι απαιτήσεις κάθε αγώνα. Ειδικά ο Λαρισαίος τεχνικός «λατρεύει» τα χαμηλά σχήματα και για την ακρίβεια, αυτά που μπορούν να του εξασφαλίσουν έντονη δόση ενέργειας και αθλητικότητα. Υπό το ίδιο πρίσμα, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει ο αντίπαλος και ο τρόπος προσέγγισης ενός αγώνα.

Τα παραπάνω δεν είναι περιττά αλλά αυτά ήταν τα κριτήρια στον σχηματισμό του φετινού ρόστερ του Άρη. Μέχρι… αποδείξεις του εναντίον, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποτελεί την τελευταία προσθήκη με την επισημοποίηση της συμφωνίας για 2+1 χρόνια. Κι αυτό διότι οι «κίτρινοι» έχουν κατά νου την απόκτηση ενός ακόμη ξένου παίκτη αλλά σκοπεύουν να το κάνουν σε βάθος χρόνου και αφού σχηματίσουν ασφαλής εικόνα για την ομάδα. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρειαστεί να φτάσουμε στις αρχές του Νοέμβρη.

Βάσει του ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς και Στέφαν Γιόβιτς υπολογίζονται ως οι βασικοί point guard στο Eurocup καθώς στην Basketleague δεν είναι καθόλου βέβαια ότι ο δεύτερος θα είναι πάντα στην εξάδα των ξένων. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα, πιθανότατα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα «κατεβαίνει» στον «άσο» με τρίτο τον Στέλιο Πουλιανίτη, αφού στην Ευρώπη θα παίζει πίσω από τον Ματ Μόργκαν.

Θεωρητικά, ο Άνταμ Μοκόκα είναι το βασικό «3αρι», αλλά ο Γάλλος έχει τη δυνατότητα να παίξει και στο «2», το έχει κάνει εξάλλου στην καριέρα του. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θεωρείται ο back up φόργουορντ καθώς ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα έχει ρόλο «μπαλαντέρ» στις θέσεις της περιφέρειας ενώ για τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου υπάρχει πρόθεση παροχής λεπτών, κυρίως στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ είναι μεν στο depth chart, όχι όμως στο πλάνο. Ο Ελληνοκαναδός είναι σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας και θα αποχωρήσει υπό την προϋπόθεση παρουσίασης club που αγωνίζεται (τουλάχιστον) στο Eurocup ή στο BCL. Αυτό είχε αποφασίσει, μένει να φανεί αν θα μείνει σταθερός στις απόψεις του τον Σεπτέμβρη καθώς ξέρει ότι διατηρούν ενδιαφέρον οι ομάδες που είχαν εκφραστεί σχετικά πριν από περίπου ενάμιση μήνα.

Στο «4», ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ υπολογίζεται για βασικός πάουερ φόργουορντ και ο Ι Τζέι Λιντέλ θα είναι ο back up. Βέβαια, ο Λιντέλ μπορεί να παίξει και στο «3». Ο ρόλος των Κεμ Μπιρτς, Κώστα Αντετοκούνμπο είναι ξεκάθαρος αφού και οι δύο είναι «καθαροί» σέντερ. Σε ότι αφορά τον Θανάση Αντετοκούνμπο, το Gazzetta εξήγησε τον αγωνιστικό ρόλο του πριν την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τον Άρη ενώ ο Γιώργος Τανούλης θα έχει υποστηρικτικό ρόλο.

Αναλυτικά το depth chart του Άρη:

PG: Ντιμιτρίγεβιτς, Γιόβιτς, Πουλιανίτης

SG: Μόργκαν, Τολιόπουλος, Μποχωρίδης, Μήτρου Λονγκ

F: Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος, Χατζηλάμπρου

PF: Ρόμπινσον Ερλ, Λιντέλ, Αντετοκούνμπο Θανάσης

C: Μπιρτς, Αντετοκούνμπο Κώστας, Τανούλης