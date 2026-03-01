Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καολάινα, ενώ τρομερή παρουσία είχε ο Νικόλα Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις.

Οι Βιρτζίνια Τεκ μπορεί να ηττήθηκαν από τους Νορθ Καρολάινα, όμως ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε ακόμα μία φοβερή εμφάνιση.

Ο 19χρονος φόργουορντ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, πετυχαίνοντας 19 πόντους (7/16 εντός παιδιάς, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής. Παρά την εξαιρετική του παρουσία το κολέγιό του έχασε στις λεπτομέρειες.

Σπουδαία παρουσία είχε και ο Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις επί του Κλίβελαντ Στέιτ (64-83). Συγκεκριμένα ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και... οδήγησε το πανεπιστήμιό του στη νίκη, πετυχαίνοντας double-double με 18 πόντους (8/11 εντός παιδιάς, 2/3 βολές), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31 λεπτά.

Διψήφιος ο Σπάρταλης, νίκη για τον Λιοτόπουλο

Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν διψήφιος, στη νίκη του Μονμάουθ επί το Ίλον με 57-73. Ο διεθνής φόργουορντ πέτυχε 10 πόντους (3/6 δίποντα, 4/4 βολές) και βοήθησε την ομάδα του να έχει εύκολο βράδυ.

Λίγα 24ωρα μετά από τη βαριά ήττα του Σεντ Τζονς, το πανεπιστήμιο του Ρικ Πιτίνο επανήλθε στις νίκες, επικρατώντας εύκολα του Βιλανόβα με 57-89, εκτός έδρας. Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είχε 2 πόντους και ένα κλέψιμο σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Το πανεπιστήμιο του Λούιβιλ έχασε στις λεπτομέρειες από τους Τάιγκερς (75-80), με τον Βαγγέλη Ζούγρη να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου πέτυχε 4 πόντους με 2/2 δίποντα και είχε και 2 ριμπάουντ σε 10 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.