Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε βίντεο από την (ουσιαστικά) πρώτη προπόνηση του Άρη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Η σημερινή (2/9) μέρα ήταν γεμάτη επιστροφές για τον Άρη καθώς πέραν του Βασίλη Σπανούλη και του Κώστα Χαραλαμπίδη οι οποίοι είχαν υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα, το ίδιο ίσχυσε και για τους Βασίλη Τολιόπουλο, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο αλλά και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο. Ο πρώτος ακολούθησε πιο ελαφρύ πρόγραμμα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους καθώς ο Κώστας Αντετοκούνμπο – λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο – θα πάει συντηρητικά αυτή την εβδομάδα. Ο Κεμ Μπιρτς αναμένεται να ενσωματωθεί εντός των επόμενων ημερών καθώς ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα.

Αυτό εξελίχθηκε υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη και μάλιστα η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε σχετικό βίντεο καταγράφοντας στιγμιότυπα από την (ουσιαστικά) πρώτη προπόνηση του Λαρισαίου τεχνικού ο οποίος μαζί με τους παίκτες και τους συνεργάτες του, θα επιδιώξει να κερδίσει τον χρόνο που χάθηκε. Εξάλλου οι πρώτες δύο εβδομάδες προετοιμασίας κύλησαν με απουσίες για τους «κίτρινους» λόγω απουσιών και τραυματισμών.