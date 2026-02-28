Ο Οσετκόφσκι και ο Μίλτον έχουν «εγκλωβιστεί» στο Ντουμπάι εν μέσω πυραυλικών επιθέσεων!

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι και ο Σέικ Μίλτον παραμένουν στο Ντουμπάι, καθώς ο εναέριος χώρος πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει κλείσει.

Το Ντουμπάι βρίσκεται σε αυξημένο συναγερμό, λόγω αναφορών για εκρήξεις και αναχαιτίσεις στον ουρανό πάνω από την Παλμ Τζουμέιρα. Όπως αναφέρουν ξένα Μέσα, φλόγες και καπνός φαίνονταν στο συγκρότημα ξενοδοχείων, που αποτελεί μία από τις πλέον τουριστικές και πολυτελείς περιοχές του Ντουμπάι, έπειτα από επίθεση ιρανικού drone.

Εξαιτίας των πυραυλικών επιθέσεων, ανεστάλη η εναέρια κυκλοφορία πάνω από τη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα ο Ντίλαν Οσετκόφσκι και ο Σέικ Μίλτον να παραμείνουν «εγκλωβισμένοι»!

Όπως αναφέρει η Mozzartsport, οι δύο παίκτες της Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκαν τη διακοπή των υποχρεώσεων των «ασπρόμαυρων» λόγω εθνικών ομάδων για να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις τελευταίες εξελίξεις και τη διακοπή των πτήσεων. Πλέον, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν την αποκατάσταση της αεροπορικής σύνδεσης, ώστε να επιστρέψουν στο Βελιγράδι.

Εξάλλου, η Παρτίζαν υποδέχεται την Dubai Basketball στη σερβική πρωτεύουσα (5/3, 21:30) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.