Μονακό - Άρης: Αποκλειστικό βίντεο του Gazzetta από το Άμπου Ντάμπι - Οι ομάδες συνεχίζουν το ζέσταμά τους
Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα.
Στο πλαίσιο αυτής της εμπόλεμης κατάστασης, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί προσωρινά, όπως ενημέρωσε και η EuroLeague, λόγω αναχαίτισης πυραύλων (σε απόσταση 20 χλμ από το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων) που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.
Συγκεκριμένα εκείνη την ώρα διεξαγόταν η αναμέτρηση της εφηβικής ομάδας της Μονακό με την αντίστοιχη του Άρη, με την αναμέτρηση να διακόπτεται. Το Gazzetta βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη της αποστολής του Άρη και πιο συγκεκριμένα με τον επικεφαλής της αποστολής του Άρη, Γιάννη Μεταξά, ο οποίος μεταφέρει την εικόνα από το Άμπου Ντάμπι.
Δείτε ΕπίσηςΜονακό - Άρης: Διακοπή στο ματς για το Next Gen της EuroLeague εξαιτίας επίθεσης σε αμερικανική βάση
Το Gazzetta μάλιστα κατάφερε να εξασφαλίσει αποκλειστικό βίντεο μέσα από το γήπεδο με τις ομάδες να πραγματοποιούν το ζέσταμά τους αυτή τη στιγμή, αναμένοντας να παίξουν κανονικά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ οι αρμόδιοι βρίσκονται συνεχώς στα τηλέφωνα αναφορικά με τη συνέχεια του τουρνουά.
Δείτε το αποκλειστικό βίντεο
H αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι διακόπηκε λόγω επίθεσης σε αμερικανική βάση 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 28, 2026
Μετά τη διακοπή οι δύο ομάδες συνεχίζουν να προθερμαινονται pic.twitter.com/nY6WmJ0fds
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.