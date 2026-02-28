Άρης και Μονακό συνεχίζουν να προθερμαίνονται παρά τη διακοπή στο ματς της Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλων σε αμερικανική βάση 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο.

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα.

Στο πλαίσιο αυτής της εμπόλεμης κατάστασης, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί προσωρινά, όπως ενημέρωσε και η EuroLeague, λόγω αναχαίτισης πυραύλων (σε απόσταση 20 χλμ από το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων) που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα εκείνη την ώρα διεξαγόταν η αναμέτρηση της εφηβικής ομάδας της Μονακό με την αντίστοιχη του Άρη, με την αναμέτρηση να διακόπτεται. Το Gazzetta βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη της αποστολής του Άρη και πιο συγκεκριμένα με τον επικεφαλής της αποστολής του Άρη, Γιάννη Μεταξά, ο οποίος μεταφέρει την εικόνα από το Άμπου Ντάμπι.

Το Gazzetta μάλιστα κατάφερε να εξασφαλίσει αποκλειστικό βίντεο μέσα από το γήπεδο με τις ομάδες να πραγματοποιούν το ζέσταμά τους αυτή τη στιγμή, αναμένοντας να παίξουν κανονικά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ οι αρμόδιοι βρίσκονται συνεχώς στα τηλέφωνα αναφορικά με τη συνέχεια του τουρνουά.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο