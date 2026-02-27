Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μία μέρα μετά από την ιστορική νίκη που πέτυχε κόντρα στην Μπασκόνια, η Βαλένθια ανακοίνωσε την ανανέωση το συμβόλαιο του Χάιμε Πραντίγια για δύο ακόμη χρόνια.

Ο ισπανικός σύλλογος «έδεσε» τον 25χρονο, αφού αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ. Συγκεκριμένα ο Πραντίγια την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, μετράει 6.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μ.ο, σε 29 αγώνες στην EuroLeague. Εξίσου καλές είναι και οι παρουσίες του και στην ACB, αφού έχει 10.7 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ μ.ο, σε 20 αγώνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν εξαντλήσει και τα δύο επόμενα χρόνια του συμβολαίου του, τότε θα κλείσει οκτώ χρόνια στη Βαλένθια, καθώς ανήκει από το 2020.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια: