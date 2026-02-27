Βαλένθια: «Έδεσε» για ακόμη δύο χρόνια τον Πραντίγια
Μία μέρα μετά από την ιστορική νίκη που πέτυχε κόντρα στην Μπασκόνια, η Βαλένθια ανακοίνωσε την ανανέωση το συμβόλαιο του Χάιμε Πραντίγια για δύο ακόμη χρόνια.
Ο ισπανικός σύλλογος «έδεσε» τον 25χρονο, αφού αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ. Συγκεκριμένα ο Πραντίγια την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, μετράει 6.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μ.ο, σε 29 αγώνες στην EuroLeague. Εξίσου καλές είναι και οι παρουσίες του και στην ACB, αφού έχει 10.7 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ μ.ο, σε 20 αγώνες.
Αξίζει να σημειωθεί πως αν εξαντλήσει και τα δύο επόμενα χρόνια του συμβολαίου του, τότε θα κλείσει οκτώ χρόνια στη Βαλένθια, καθώς ανήκει από το 2020.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια:
𝘾𝙤𝙢𝙗𝙞𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙜𝙚𝙣𝙞𝙖𝙡... 𝙋𝙧𝙖𝙙𝙞 2⃣0⃣2⃣8⃣ 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) February 27, 2026
Cas 👉 Jaime Pradilla amplía su contrato con Valencia Basket hasta 2028https://t.co/nUnyJY3UcA
Val 👉 Jaime Pradilla amplia el seu contracte amb Valencia Basket fins a 2028https://t.co/I2MHxCOOeB
Eng 👉 Jaime… pic.twitter.com/uXHA6O9uKk
