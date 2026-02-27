Η Βαλένθια έγραψε ιστορία απέναντι στην κυπελλούχο Ισπανίας, Μπασκόνια!

Η Βαλενθία με τους 68 πόντους που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μπασκόνια, κατέρριψε ένα ρεκόρ 26 χρόνων.

Η Βαλένθια αναμετρήθηκε χθες στην έδρα της Μπασκόνια για την 29η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε με 79-108!, ρίχοντας στο «καναβάτσο» τους Βάσκους, που ήταν ακόμη ύπο την επήρεια της κατάκτησης του Κυπέλλου Ισπανίας.

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν καταιγιστικό ήδη από την πρώτη περίοδο, σκοράρωντας 35 πόντους μέσα σε μόλις 10 λεπτά, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο από την αρχή την διάθεση του, για το τι επρόκειτο να ακολυθήσει.

Στη συνέχεια χάρη στις εκπληκτικές εμφανίσεις των Μπράξτον Κι και Τζιν Μοντέρο, η Βαλένθια κόντεψε να επαναλάβει αυτά τα νούμερα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας τελικά στα αποδυτήρια στο +33, με το εκκωφαντικό 35-68.

Αυτό είναι και το νέο ρεκόρ όλων των εποχών στην EuroLeague για το πιο αποτελεσματικό πρώτο ημίχρονο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Βίρτους, η οποία σημείωσε 66 πόντους στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης εναντίον της Τσιμπόνα στις 25/10/2000.

 

Για την ιστορία το συνολικό ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους σε ένα ημίχρονο, εξακολουθεί να το κατέχει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πέτυχε 70 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στην Οβαρένσε στις 20/12/2000.

