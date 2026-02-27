Φαρίντ: «Κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός play-off, στον Ολυμπιακό είναι δύσκολα»

Στο τι πρέπει να αλλάξει στον Παναθηναϊκό απάντησε ο Κένεθ Φαρίντ σε δηλώσεις που πραγματοποίησε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104 στο γήπεδό του, με τον Κένεθ Φαρίντ να μιλάει στη NOVA αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και να αναφέρεται στο τι πρέπει να αλλάξουν οι... πράσινοι.

Επίσης έκανε ένα σχόλιο και το ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06/03, 21:15).

Αναλυτικά όσα είπε ο Κένεθ Φαρίντ:

«Δεν έχω ιδέα, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός πλέι οφ και πρέπει εμείς να φτιάξουμε αυτή την κατάσταση που δημιουργήσαμε. Ο Ναν ήταν εκτός, όμως μπήκαμε στον ρυθμό τους και δεν τα καταφέραμε.

Δείξαμε στο Κύπελλο και κόντρα στον Ολυμπιακό τι μπορούμε να κάνουμε, πως μπορούμε να παίξουμε άμυνα και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορούμε να κάνουμε νίκες αλλά χρειάζεται να δίνουμε τα πάντα, να παλεύουμε και να είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε πιο ώριμοι»

Για το ντέρμπι που έρχεται στο ΣΕΦ: «Στον Ολυμπιακό είναι δύσκολα, παίζουν μπροστά στο κοινό τους. Τους γνωρίζουμε, θα είναι σκληρό παιχνίδι, αλλά θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε τη νίκη».