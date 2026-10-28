Μπούτσκος στο Gazz Floor: «Είναι σαν να αλλάζει κινητήρα σε ώρα πτήσης ο Ζοτς»

Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την ενσωμάτωση των παικτών που απουσίαζαν στον Παναθηναϊκό και το πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τον Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο στην 8η αγωνιστική της EuroLeague και συνεχίζει την πορεία του σε αυτή τη διαβολοβδομάδα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβις επικράτησε 80-75, ωστόσο προβλημάτισε αρκετά με την εικόνα της απέναντι σε ένα σύνολο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μεγαθήριο» φέτος στη διοργάνωση.

Ο Παντελής Μπούτσκος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τα όσα θα πρέπει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των νικών του και να μην έχει βαθμολογικές απώλειες, σημειώνοντας πως είναι απαραίτητο το να διατηρηθεί η χημεία στην ομάδα.

Την ίδια στιγμή ο Ζοτς καλείται να διαχειριστεί την επιστροφή παικτών που δεν υπολόγιζε στην αρχή της χρονιάς, όπως ο Ναν και ο Σλούκας, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να διαταράξει τις ισορροπίες στο ρόστερ του.