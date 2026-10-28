Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι Μιλάνο. Οι 32 πόντοι που πρόσφερε ο Ναν, ο δημιουργός Σλούκας και η “πράσινη” πεντάδα που κυριάρχησε με όπλο την weakside άμυνα των Χουάντσο και Μπόνγκα.

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την νίκη με 80-75, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 7-1 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Οι 32 πόντοι που πρόσφερε ο Ναν και η κλάση του Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να ψάχνεται επιθετικά κόντρα στην Αρμάνι. Αυτό είναι λογικό σε έναν βαθμό, αφού καλείται να ενσωματώσει στο σύνολό του δύο παίκτες που αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο: Τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα. Αυτό έχει οδηγήσει σε ανακατανομή των ρόλων και κάποια λογική στασιμότητα στο παρκέ. Αυτό δεν αλλάζει όμως την τεράστια αναβάθμιση σε επίπεδο ταλέντου.

Ο Ναν αρχίζει να θυμίζει ήδη τον εαυτό του. Το έδειξε κόντρα στην Αρμάνι, όπου τελείωσε το ματς με 20 πόντους με 4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 6 ασίστ (που έδωσαν άλλους 12 πόντους) και +20 στο σύστημα +/- σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ σημείωσε και το καλάθι που κλείδωσε το ματς.

Ο Ναν δείχνει ότι βρίσκει πατήματα. Μοιάζει πιο ήρεμος, μοίρασε το παιχνίδι καλά στους συμπαίκτες, ενώ παράλληλα ανέλαβε δράση όταν τον χρειάστηκε η ομάδα του. Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Σλούκας (2 πόντοι και 5 ασίστ, που έδωσαν άλλους 12 πόντους στους συμπαίκτες του, σε 18 λεπτά συμμετοχής) και έδωσε μία ηρεμία στην δημιουργία.

Ο Σλούκας πήρε πολλές κατοχές σε κατάσταση Pick and Roll στο διάστημα που αγωνίστηκε και δημιούργησε καταστάσεις. Παράλληλα - και αυτό έχει ενδιαφέρον - σχεδόν σε όλο τον χρόνο που βρέθηκε στο παρκέ είχε στο πλευρό του τον Κέντρικ Ναν, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο απλό να γίνει. Υπάρχει λόγος όμως για αυτό.

Η κυρίαρχη “πράσινη” πεντάδα και οι Χουάντσο-Μπόνγκα

Την προηγούμενη τριετία οι Σλούκας και Ναν μοιράζονταν το παρκέ σε συγκεκριμένες καταστάσεις, συνήθως κάποια στιγμή στην 2η περίοδο ή στο κλείσιμο των αγώνων, όταν ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη από σκοράρισμα. Υπήρχε λόγος για αυτό: Οι “πράσινοι” δεν είχαν την δυνατότητα να τους καλύψουν αμυντικά. Βασικά, για να γίνει πιο σαφές, για σχεδόν 12 μήνες δεν είχαν τον Λεσόρ (λόγω του σοβαρού τραυματισμού του), αλλά και έναν παίκτη σαν τον Άιζακ Μπόνγκα. Φέτος, όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Κόντρα στην Αρμάνι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρέταξε στην 2η περίοδο για πρώτη φορά στο παρκέ μία πεντάδα που είναι πολύ πιθανό πλέον να βλέπουμε αρκετά συχνά χάρη στην επιστροφή όλων των παικτών του στην δράση. Ήταν η πεντάδα που έδωσε μία διψήφια διαφορά στον Παναθηναϊκό.

Είναι γνωστό ότι - σε επίπεδο EuroLeague - οι Σλούκας και Ναν έχουν αποτελέσει στόχο στην άμυνα. Η Αρμάνι προσπάθησε και αυτή να τους στοχεύσει. Πλέον, όμως, το “τριφύλλι” έχει τον Λεσόρ σε καλή κατάσταση, ενώ - στην συγκεκριμένη πεντάδα - έχει δύο εκ των κορυφαίων weakside αμυντικών (μετάφραση: Άμυνα αδύνατης πλευράς, εκεί που δεν είναι η μπάλα) στην Ευρώπη: Τον Μπόνγκα και τον Χουάντσο. Και αυτό φάνηκε άμεσα. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Τόμπσον παίζει ένας με έναν με τον Σλούκα και ετοιμάζεται να τον περάσει. Ο Λεσόρ περιμένει για να βοηθήσει

Ο Τόμπσον θέλει να πασάρει στον Μπούκερ. Ο Μπόνγκα όμως το έχει δει αυτό και ετοιμάζεται να έρθει από την weakisde (αδύνατη πλευρά) να βοηθήσει.

Ο Μπόνγκα κλέβει την μπάλα.

Λίγο αργότερα, εκτυλίχθηκε μία παρόμοια φάση:

Ο Τόμπσον παίζει Pick and Roll με τον Μπούκερ. Ο Χουάντσο είναι στην αδύνατη πλευρά και έτοιμος να βοηθήσει.

Η Αρμάνι παίρνει την αλλαγή και ο Τόμπσον πασάρει στον Μπούκερ. Ο Χουάντσο σπεύδει σε βοήθεια.

Ο Μπούκερ αστοχεί σε λέι-απ υπό την πίεση του Χουάντσο. Ο Μπόνγκα έχει κλείσει και αυτός μέσα, για να εμποδίσει πιθανή πάσα στην περιφέρεια, αλλά και να πάρει το ριμπάουντ.

Ο Μπούκερ παίρνει το ριμπάουντ, αλλά κλείνεται από τον Μπόνγκα και κάνει βήματα.

Ο Μπόνγκα αγωνίστηκε 24 λεπτά και είχε μόλις 2 πόντους. Είχε όμως και +16 στο σύστημα +/-, το δεύτερο υψηλότερο στον Παναθηναϊκό (μαζί με τον Σλούκα) μετά το +20 του Ναν. Σύμφωνα με το Hudl Instat, όταν συνυπήρχε στο παρκέ με τον Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός δεχόταν μόλις 0.77 πόντους ανά κατοχή. Όταν σε αυτούς τους δύο προστεθεί ο Λεσό, το νούμερο πέφτει στους 0.66 πόντους ανά κατοχή! Το νόημα είναι σαφές: Η συγκεκριμένη τριάδα αλλάζει τα δεδομένα στην άμυνα.

Βρίσκει νίκες όσο ψάχνεται

Ο Παναθηναϊκός καλείται αυτό το διάστημα να ενσωματώσει σημαντικούς παίκτες στο ρόστερ του, αλλά παράλληλα να πάρει τις απαραίτητες νίκες. Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει εξαιρετικά, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι είναι μόνος πρώτος στην EuroLeague έπειτα από 8 αγωνιστικές. Οι “πράσινοι” ψάχνονται, αλλά παράλληλα παίρνουν τις νίκες που χρειάζονται για να μην αγχωθούν.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο. Διαθέτει πολλούς παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα, παίκτες που έχουν συνηθίσει να είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους κατά το παρελθόν και κάποιοι από αυτούς καλούνται να προσαρμοστούν σε νέους ρόλους και μία νέα πραγματικότητα. Μία νέα πραγματικότητα με λιγότερες - επιθετικές - ευθύνες, λιγότερες κατοχές.

Αυτό είναι λογικό να φέρνει μία στασιμότητα στην επίθεση, όπου όλοι ψάχνονται. Το επιθετικό ταλέντο και η αμυντική συνοχή του Παναθηναϊκού, όμως, βοηθούν ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα θέματα, μέχρι όλοι να βρουν τον ρόλο τους. Και, όταν συμβεί αυτό, η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα καλύτερος. Δεδομένου ότι το “τριφύλλι” έχει ήδη ρεκόρ 7-1 χωρίς ακόμα όλοι να έχουν βρει τον ρόλο τους, είναι λογικό αυτό να ανοίγει ακόμα περισσότερο την όρεξη του κόσμου ενόψει της συνέχειας.