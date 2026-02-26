Ο τρομερός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παραλίγο να ολοκληρώσει το πιο ονειρεμένο ντεμπούτο έχοντας ηγηθεί για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός από το -17 αλλά το... σουτ της νίκης (αν και φάνηκε να υπάρχει επαφή) βρήκε σίδερο και η Παρί προσγείωσε τους πράσινους μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου (99-104).

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε άδειος ψυχολογικά μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχε... αφήσει το μυαλό του στην Κρήτη. Στο must win παιχνίδι απέναντι στην Παρί παρουσιάστηκε αγνώριστος σε σχέση με το εξαιρετικό πρόσωπο που έδειξε στο Final 8 και γνώρισε την ήττα από την γαλλική ομάδα η οποία τον «εκτέλεσε» έξω από τα 6.75 μέτρα.

Πλέον τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πολύ δύσκολα για τους πράσινους όσον αφορά και την είσοδο στην 6άδα η οποία προσφέρει την απευθείας πρόκριση στα playoffs. Φυσικά ακόμα πιο δύσκολο, αν όχι αδύνατον πλέον λαμβάνοντας υπόψιν και το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί, είναι το εισιτήριο του αβαντάζ έδρας. Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος αμυντικά και δεν μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην Euroleague με την πράσινη φανέλα.

Μάλιστα ήταν εκείνος που πήρε από το χέρι την ομάδα του και προσπάθησε να την οδηγήσει στην μεγάλη ανατροπή! Η Παρί είχε προηγηθεί και με 17 πόντους διαφορά (74-91) και όλα έδειχναν ότι θα καθάριζε πολύ εύκολα με την υπόθεση της νίκης. Όμως στα τελευταία λεπτά ο Αμερικανός το πήρε πάνω του, έφτασε στους 27 πόντους αλλά το τρίποντο της νίκης (στο οποίο φάνηκε να υπάρχει επαφή) που επιχείρησε με το σκορ στο 99-101 δεν βρήκε στόχο. για το απόλυτο ντεμπούτο.

Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει τώρα τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σ΄ ένα ντέρμπι όπου μπαίνει μεγάλο «πρέπει» στον Εργκίν Άταμαν και στους παίκτες του εάν θέλουν να κυνηγήσουν έως το τέλος το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κανονική περίοδο.

Παναθηναϊκός - Παρί: Ο αγώνας

Η Παρί θέλησε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό και κατά την… προσφιλή της συνήθεια «εκτελούσε» σε επιθέσεις 6-7 δευτερολέπτων και μάλιστα με επιτυχία έξω από τα 6.75 μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκε νωρίς με 7 πόντους (9-16) διαφορά έχοντας χτίσει το δικό της μομέντουμ στο παιχνίδι. Οι Μόργκαν και Καβαλιέρε ήταν οι πρώτοι «δράστες» για την ομάδα του Ταμπελίνι δημιουργώντας πολλά και σημαντικά προβλήματα στην «πράσινη» άμυνα.

Το δεκάλεπτο έκλεισε ισόπαλο στους 29 πόντους (29-29), με τον Φαρίντ να γίνεται παράγοντας του αγώνα (8π., 3/3δίπ., 2/2β.) ενώ οι Ρογκαβόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν είχαν από 5 πόντους ο καθένας. Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε μετρήσει 9/14 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/5 βολές και 6 ασίστ για 1 λάθος, ενώ η Παρί είχε αντίστοιχα εξαιρετικά ποσοστά με 5/8 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 1/3 βολές και επτά τελικές πάσες για μόλις ένα λάθος επίσης.

Ο Παναθηναϊκός έκανε καλό τρίλεπτο στην 2η περίοδο με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 36-34 έχοντας πάρει ρυθμό και μομέντουμ. Τουλάχιστον έτσι κυλούσε το παιχνίδι έως εκείνο το σημείο. Η Παρί βρήκε εκ νέου τα σουτ από την περιφέρεια και έτρεξε σερί 8-0 για το 36-42 έχοντας πάρει εκ νέου τα ηνία του αγώνα στα χέρια της. Άλλωστε τα εύστοχα τρίποντα ήταν εκείνα που έκαναν την διαφορά με αποτέλεσμα να πάρει και διαφορά 8 πόντων (38-36 και 41-49 και 43-51 στο 17’). Τίποτε δεν λειτουργούσε στην επίθεση του Παναθηναϊκού ενώ η άμυνα παρέμενε… εκτεθειμένη με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να φτάσουν και σε διψήφια διαφορά (45-58) και στο -13 με τη λήξη του ημιχρόνου.

Τα ποσοστά της Παρί ήταν εξαιρετικά καθώς οι παίκτες της είχαν 11/16 δίποντα (68,8%), 10/22 τρίποντα (45,5%) και 6/8 βολές (75%), με 14 ασίστ για 3 λάθη και +5 ριμπάουντ (14-7) σε σχέση με τον Παναθηναϊκό (10-6). Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Ιφί (13π., 3/5τρ., 4ασ.) και Μόργκαν (11π., 3/5τρ.), ενώ την ίδια ώρα οι «πράσινοι» (Φαρίντ 10π., Χέιζ-Ντέιβις 7π., Όσμαν 7π.) είχαν 13/23 δίποντα (56,5%), 2/11 τρίποντα (18,2%), 13/15 βολές (86,7%) και 9 ασίστ για 4 λάθη.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να ξεκίνησε εξαιρετικά την 3η περίοδο και ένα ήταν εκείνος που έκανε την περισσότερη δουλειά στην πράσινη επίθεση ωστόσο τα συνεχόμενα τρίποντα της Παρί συνέχιζαν να αποτελούν πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό καθώς οι παίκτες του Ταμπελίνι δεν σταμάτησαν να «βομβαρδίζουν» έξω από τα 6.75 μέτρα. Κρατούσαν σταθερά την διαφορά σε υψηλά επίπεδα (64-77 στο 27’) και δεν άφηναν την ελληνική ομάδα να πλησιάσει στο σκορ. Και όποτε την έριχνε ο Παναθηναϊκός σε μονοψήφιο νούμερο, αμέσως επέστρεφε στις τάξεις των 12-14 πόντων υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έκαναν εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι.

Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε με την Παρί στο +10 (70-80) και τον Παναθηναϊκό να κάνει πολλά και φθηνά λάθη στο τελευταίο δίλεπτο της 3ης περιόδου προκειμένου να μειώσει περισσότερο και να πλησιάσει την γαλλική ομάδα. Κάπως έτσι στο 30’ η Παρί είχε 14/25 δίποντα, 15/33 τρίποντα, 7/10 βολές, 19-13 ριμπάουντ και 19 ασίστ για 7 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός 17/29 δίποντα, μόλις 5/16 τρίποντα, 21/25 βολές, 15-6 ριμπάουντ και 19 τελικές πάσες για 7 λάθη.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο -15 (72-87 στο 32') με τον Παναθηναϊκό να μην είχε καμία απάντηση απέναντι στο άναρχο run and gun παιχνίδι των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν τοι πάνω χέρι από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα. Δείγμα και του ότι η Παρί έφτασε να προηγείται και με 17 πόντους διαφορά (74-91) έχοντας επιβάλλει ολοκληρωτικά την κυριαρχία τους στο Glass Floor. Στα τελευταία λεπτά ο Χέιζ-Ντέιβις το... πήρε πάνω του, προσπάθησε να γυρίσει το ματς μειώνοντας στους 4 πόντους (94-98) ενώ είχε την ευκαιρία για το τρίποντο της νίκης με το σκορ στο 99-101 αλλα το σουτ δεν βρήκε στόχο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Παρί δεν σταμάτησε να ευστοχεί έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας στο σύνολο 17/36 τρίποντα, αριθμός αρκετά μεγάλος για ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας. Με τέτοιο στατιστικό πολύ δύσκολα θα έχανε το ματς, το οποίο ωστόσο πήγε στο τέλος να «κλέψει» ο Παναθηναϊκός.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡA… Ο Ναδίρ Ιφί, ο οποίος είχε 20 πόντους με 1/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6/6 βολές και 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μόργκαν και Στίβενς οι οποίοι είχαν από 14 πόντους ο καθένας.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ…. Τζέριαν Γκραντ και Ρισόν Χολμς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε τρομερό ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με τα πράσινα έχοντας 27 πόντους με 5/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:50'.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Ergin Ataman) # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS OR DR TR AS ST BL TO PF +/- PIR 0 T. SHORTS 30:17 14 5/8 3/5 1/2 1 2 3 8 2 0 0 4 11 20 5 P. KALAITZAKIS 03:16 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 -1 6 C. OSMAN 18:49 12 4/5 4/7 0/2 1 2 3 0 1 0 0 2 3 13 8 R. HOLMES* * 16:38 4 2/2 1/3 0/0 1 0 1 0 0 0 1 2 8 3 10 K. SLOUKAS* * 22:27 6 2/2 2/5 0/0 0 0 0 5 1 0 3 1 3 8 11 N. HAYES-DAVIS* * 32:50 27 5/5 5/7 4/10 3 3 6 2 1 0 0 2 4 30 17 N. ROGKAVOPOULOS* * 18:06 10 0/0 2/2 2/5 0 0 0 1 0 0 1 3 2 13 22 J. GRANT* * 22:31 7 2/2 1/2 1/6 1 4 5 4 0 0 1 2 5 4 35 K. FARIED 19:13 17 5/5 6/8 0/0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 25 40 M. GRIGONIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 J. HERNANGOMEZ 15:53 2 0/0 1/1 0/2 0 4 4 0 0 0 0 1 3 4 44 K. MITOGLOU 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 99 25/29 25/40 8/27 9 23 32 23 5 2 8 19 41 122