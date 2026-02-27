Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξεχώρισε με την εμφάνισή του στο ντεμπούτο του με τα πράσινα στη EuroLeague, παρά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens, ωστόσο δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 99-104.

Ντεμπούτο με τα «πράσινα» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στα τρία ματς του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 32:50 λεπτά συμμετοχής, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Να σημειωθεί ότι έκλεψε και την παράσταση όταν βρέθηκε στο γήπεδο τρεις ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης για να ακολουθήσει την καθιερωμένη ιεροτελεστία του με την κλασσική μουσική κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του.