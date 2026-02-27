Παναθηναϊκός - Παρί: Το ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα» στη EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens, ωστόσο δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 99-104.
Ντεμπούτο με τα «πράσινα» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στα τρία ματς του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 32:50 λεπτά συμμετοχής, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.
Να σημειωθεί ότι έκλεψε και την παράσταση όταν βρέθηκε στο γήπεδο τρεις ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης για να ακολουθήσει την καθιερωμένη ιεροτελεστία του με την κλασσική μουσική κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του.
☘️🎶 Του έγινε το χατίρι εν τέλει, και το ζέσταμα του Χέιζ - Ντέιβις πραγματοποιείται με την αγαπημένη του κλασική μουσική στα ηχεία του γηπέδου ενόψει του ευρωλιγκάτου ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα!#paobc pic.twitter.com/OgULYk3Nod— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 26, 2026
