Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Λεσόρ από την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια
Μια νέα κίνηση έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία παρουσίασε στα social media τους παίκτες της ομάδας να σχολιάζουν τις φάσεις τους από τους αγώνες.
Συγκεκριμένα στο πρώτο επεισόδιο, ο Ματίας Λεσόρ βλέπει ξανά τις φάσεις από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια, όπου είχε 20 πόντους και 5 ριμπάουντ και αναλύσει τα plays.
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𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 | 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝟭 𝘄/ 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝗮𝘀 𝗟𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘁 🧪☘️ Welcome to our brand-new series, where the Greens take a seat, rewatch the tape and break down the plays and the connections that make everything click on the court! In our debut episode, we take it back to Round 7 against Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz. Fresh off his dominant MVP performance (20 PTS, 9/10 FG, 5 REB, 28 PIR), @ThiasLsf breaks down that French connection with @S_CISCO_2, his own vision as a playmaker, and what’s next for the squad. 👀 Grab your coffee or your popcorn and watch the breakdown! 🍿 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 28, 2026
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