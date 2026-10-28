Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Λεσόρ από την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια

Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Λεσόρ από την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Λεσόρ από την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια
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Ο Ματίας Λεσόρ σχολίασε την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια, σε μία νέα πρωτοβουλία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μια νέα κίνηση έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία παρουσίασε στα social media τους παίκτες της ομάδας να σχολιάζουν τις φάσεις τους από τους αγώνες.

Συγκεκριμένα στο πρώτο επεισόδιο, ο Ματίας Λεσόρ βλέπει ξανά τις φάσεις από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια, όπου είχε 20 πόντους και 5 ριμπάουντ και αναλύσει τα plays.

Δείτε το βίντεο:

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@Photo credits: x_paobcgr
     

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