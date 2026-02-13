Ο σέντερ της Παρτίζαν, Ντίλαν Οσετκόφσκι, τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, έπειτα από θετικό δείγμα απαγορευμένης ουσίας το 2023.

Η Παρτίζαν χάνει τον Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, έπειτα από θετικό δείγμα απαγορευμένης ουσίας που λήφθηκε το 2023.

Όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Σέρβοι, ο Οσετκόφσκι δεν θα απουσιάσει μόνο από το παιχνίδι της Παρασκευής 13/2 με τη Ρεάλ, αλλά θα παραμείνει εκτός ομάδας μέχρι να προκύψει νεότερη ενημέρωση.

Ο Οσετκόφσκι είχε βρεθεί θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας το 2023, ενώ αγωνιζόταν στην Ισπανία με τη Μάλαγα, γεγονός που χάλασε τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει το BasketNews, ο Οσετκόφσκι θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2026, μετά την επανεξέταση της υπόθεσης για χρήση μαριχουάνας τη σεζόν 2023-24 από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, έπειτα από καθυστερήσεις και πολλαπλές εφέσεις.

Ο 29χρονος σέντερ έχει μέσο όρο 6.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 7.2 PIR σε 25 εμφανίσεις στη EuroLeague, εκ των οποίων οι 14 ως βασικός.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Η Παρτίζαν έλαβε επίσημη ενημέρωση σήμερα το πρωί ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Ισπανικής Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ, ο Ντίλαν Οσετκόφσκι έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού και δεν μπορεί να αγωνιστεί μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

Η Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ προώθησε την απόφαση στη FIBA, η οποία ενημέρωσε στη συνέχεια τους αρμόδιους φορείς όλων των διοργανώσεων. Το καλοκαίρι, η Παρτίζαν είχε λάβει διαβεβαίωση από τις ίδιες αρχές ότι ο προηγούμενος έλεγχος είχε ολοκληρωθεί υπέρ του παίκτη, γεγονός που οδήγησε στη μεταγραφή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο σύλλογος δεν είχε ενημερωθεί από κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την εξέλιξη της νέας υπόθεσης! Πρόκειται για μια νέα κατάσταση για τον σύλλογο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παίκτη. Η Παρτίζαν θα ανακοινώσει περαιτέρω ενέργειες για την υπόθεση στον κατάλληλο χρόνο».