Ο Τι Τζέι Λιφ χειρουργήθηκε με επιτυχία στον ώμο του, όμως θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Η Μακάμπι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τι Τζέι Λιφ για το υπόλοιπο της χρονιάς. Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός φόργουορντ όπως είχε ενημερώσει η ομάδα του, υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Με νέα ενημέρωση του συλλόγου, ο 29χρονος παίκτης ολοκλήρωσε την επέμβαση με επιτυχία, όμως δεν θα μπορέσει να ξανά παίξει την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Σε 24 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μακάμπι στην EuroLeague τη φετινή σεζόν, μέτρησε 9.1 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ο.

Θυμίζουμε ήταν ο παίκτης που είχε κάνει την περισσότερη ζημιά στον Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens» στην ήττα της Μακάμπι (99-85), αγγίζοντας το double - double, σκοράροντας 12 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Μακάμπι:

«Ενημέρωση: Ο Τι Τζέι Λιφ μπήκε στο χειρουργείο στον ώμο του και θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης σήμερα. Ο φόργουορντ δεν θα παίξει ξανά αυτή τη σεζόν. Του ευχόμαστε γρήγορη και καλή ανάρρωση».