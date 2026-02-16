Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας: Θερμή υποδοχή από φιλάθλους της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο

Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας: Θερμή υποδοχή από φιλάθλους της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο

Αχιλλέας Μαυροδόντης
ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφτασε στο Ηράκλειο Κρήτης για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τον κόσμο της να την υποδέχεται στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντάκης» ζητώντας νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό (17/02, 20:00) για μια θέση στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αφίχθη στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» την περίμενε θερμή υποδοχή από τον κόσμο της.

sakota_eurokinisi

Περίπου 50 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν εκεί βγάζοντας φωτογραφίες και μιλώντας με τους παίκτες, ενώ παράλληλα ήθελαν να δείξουν τη στήριξή τους στους παίκτες και στον προπονητή. Μάλιστα, ζήτησαν τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στον προημιτελικό της Τρίτης.

 

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

     

