Χάνει τον Τι Τζέι Λιφ η Μακάμπι, καθώς 29χρονος φόργουορντ υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Πρόβλημα στις τάξεις της Μακάμπι, καθώς ο Τι Τζέι Λιφ υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Όντεντ Κάτας θα χάσει τον ισραηλινό φόργουοντ για αρκετούς μήνες, καθώς με επίσημη ενημέρωση του συλλόγου θα πρέπει να χειρουργηθεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να είναι 100% έτοιμος και να επιστρέψει ξανά στην ενεργό δράση.

Ο 29χρονος σε 24 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μακάμπι στην EuroLeague τη φετινή σεζόν, μέτρησε 9.1 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ο.

Θυμίζουμε ήταν ο παίκτης που είχε κάνει την περισσότερη ζημιά στον Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens» στην ήττα της Μακάμπι (99-85), αγγίζοντας το double - double, σκοράροντας 12 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Η ενημέρωση της Μακάμπι:

«Ενημέρωση: Ο Τι Τζέι Λιφ, ο οποίος πάσχει από εκφόρτωση στον αριστερό ώμο, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει διαδικασία αποκατάστασης. Ο παίκτης αναμένεται να απουσιάσει από το γήπεδο για αρκετούς μήνες».

עדכון: טי.ג'יי ליף, שסובל מפריקה בכתף שמאל, יעבור ניתוח ולאחריו יחל בתהליך שיקום. השחקן צפוי להיעדר מהמגרשים מספר חודשים pic.twitter.com/0fGl6A5gjE — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) February 9, 2026



