Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είπε το αντίο στο ΝΒΑ μέσω ανάρτησης και ετοιμάζεται για Παναθηναϊκό.

Στην Αθήνα έφτασε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα κάνει την πρώη του προπόνηση. Στόχος του Χέιζ-Ντέιβις αλλά και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR είναι να κάνει ντεμπούτο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, με την αποστολή της ομάδας να αναχωρεί για το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02).

Ο πρώην παίκτης της Φενέρ και των Σανς είπε το δικό του αντίο στο ΝΒΑ με ανάρτηση γεμάτη φωτογραφίες στο instagram. «Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να κουβαλάει μια τσάντα από πλέγμα γεμάτη με μπάλες του μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο στις 5:30 π.μ. κάθε μέρα με ένα όνειρο - το όνειρο απέδωσε και το έκανε. Στην υγειά σας για αυτό το κεφάλαιο και για όσα περισσότερα γραφτούν...»