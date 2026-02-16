Χέιζ - Ντέιβις: Αποχαιρέτησε το ΝΒΑ με ανάρτηση και ετοιμάζεται για Παναθηναϊκό
Στην Αθήνα έφτασε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.
Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα κάνει την πρώη του προπόνηση. Στόχος του Χέιζ-Ντέιβις αλλά και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR είναι να κάνει ντεμπούτο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, με την αποστολή της ομάδας να αναχωρεί για το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02).
Ο πρώην παίκτης της Φενέρ και των Σανς είπε το δικό του αντίο στο ΝΒΑ με ανάρτηση γεμάτη φωτογραφίες στο instagram. «Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να κουβαλάει μια τσάντα από πλέγμα γεμάτη με μπάλες του μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο στις 5:30 π.μ. κάθε μέρα με ένα όνειρο - το όνειρο απέδωσε και το έκανε. Στην υγειά σας για αυτό το κεφάλαιο και για όσα περισσότερα γραφτούν...»
