Ιδιαίτερο ήταν για τον Δημήτρη Μωραΐτη το παιχνίδι της πρεμιέρας στην GBL κόντρα στους Vikos Falcons. Και υπήρχε λόγος...

Ο Έλληνας γκαρντ βρέθηκε στο «Glass Floor» για 23:37 λεπτά κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου και φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα πέτυχε 8 πόντους αλλά το στατιστικό που είχε την δική του σημασία ήταν οι 10 ασίστ που μοίρασε στους συμπαίκτες του.

Για την ακρίβεια ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ καριέρας στην GBL καθώς τόσες ακριβώς είχε μοιράσει ως παίκτης του Περιστερίου τη σεζόν 2021-22 σε ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και πέρυσι ως παίκτης του Ηρακλή στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Καρδίτσα.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Υπάρχει και... διπλή σύνδεση με τον Παναθηναϊκό καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης του «τριφυλλιού» που είχε 10 ασίστ μετά τον Λορέντζο Μπράουν τη σεζόν 2024-25 στο παιχνίδι με τον Άρη και ο πρώτος Έλληνας παίκτης των «πρασίνων» με 10+ ασίστ μετά τις 13 τελικές πάσες του Ιωάννη Παπαπέτρου στον 1ο τελικό των playoffs το 2021 απέναντι στο Λαύριο.