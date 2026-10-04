Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 91-52 στον «Τάφο του Ινδού».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών νικώντας τον ΠΑΟΚ με 91-52 στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει κοντά στο σκορ και τη διαφορά να μην ξεπερνά τους πέντε πόντους στο πρώτο μέρος. Η Αγγελική Βιντσιλέου ήταν από τις πρωταγωνίστριες για την ομάδα της, ενώ η Πέιτζ συνέβαλε επίσης σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και η Κέιβ έδωσαν τον ρυθμό στην επίθεση, αποτελώντας τις βασικές επιθετικές λύσεις της ομάδας. Η Κέιβ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ενώ η Σταμολάμπρου πρόσθεσε 16.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε σημαντικά την ένταση στην άμυνα και κατάφερε να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις απέναντι στην πίεση των «πράσινων», με τη διαφορά να αυξάνεται σταδιακά και να ξεπερνά τους 20 πόντους.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το τελικό 91-52, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά με νίκη τη νέα σεζόν.

Η Σελέν Ερντέμ είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες του ρόστερ, συμπεριλαμβανομένων και των νεότερων αθλητριών, δείχνοντας παράλληλα ότι η ομάδα διαθέτει βάθος και αρκετές επιλογές ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 45-30, 72-41, 91-52