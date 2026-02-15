Άταμαν για Χέιζ-Ντέιβις: «Αν είναι έτοιμος θα παίξει κανονικά στο Final 8»

Στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού, ο Έργκιν Άταμαν απάντησε για τον αν θα παίξει στο Final 8 του Κυπέλλου ο Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Κολοσσό με 97-102 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Έργκιν Άταμαν να μιλάει στις δηλώσεις και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.



Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε αν το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», πρόκειται να παίξει στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, με τον ίδιο να απαντάει: «Φυσικά ο στόχος μας είναι να τον ενσωματώσουμε με την υπόλοιπη ομάδα. Μίλησα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος μου είπε πως είναι έτοιμος σωματικά να τα δώσει όλα για την ομάδα, αύριο θα ξεκινήσει και την ομαδική προπόνηση και εφόσον αν είναι έτοιμος θα παίξει κανονικά, είπε ο Έργκιν Άταμαν.

Η απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις θα έχει πολλαπλά οφέλη. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει καλά πολύ καλά τι παίκτη πήρε. Γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί να πάρει από εκείνον και πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Και θα έχει τον συγκεκριμένο παίκτη για τα επόμενα 2.5 χρόνια στο ρόστερ του. Μια κίνηση με παρόν αλλά και με μέλλον καθώς ενισχύει ακόμα περισσότερο τον κορμό των τελευταίων ετών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήγε στο ΝΒΑ ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Euroleague. Τροπαιούχος με τη Φενέρ, ΜVP του Final Four και κορυφαίος two way παίκτης στην Ευρώπη.

Αλλά στο Φοίνιξ πήρε ελάχιστες ευκαιρίες και δεν μπόρεσε να δείξει την αξία του. Έμενε στο παρκέ μόλις 7.3 λεπτά ανά ματς και μέτρησε 1.7 πόντους, 1.5 ριμπάουντ αλλά και 32.9% στα σουτ. Πάτησε παρκέ σε 27 ματς και σε κανένα από αυτά δεν ξεκίνησε βασικός.