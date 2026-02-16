Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Χέιζ-Ντέιβις, ενσωματώνεται με την ομάδα
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αμερικανός φόργουορντ «πάτησε» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 01:30 και το πρωί της Δευτέρας (16/02) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση.
Στόχος του ίδιου του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αλλά και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR είναι να κάνει ντεμπούτο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, με την αποστολή της ομάδας να αναχωρεί για το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02).
Κάτι που είπε και ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου και την ήττα-σοκ που υπέστησαν οι «πράσινοι» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
