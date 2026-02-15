Η Αναντολού Εφές μέσω ανάρτησης ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κάι Τζόουνς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Κάι Τζόουνς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Αναντολού Εφές για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο τούρκικος σύλλογος είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι που μας πέρασε με τον σέντερ από τις Μπαχάμες, με μονοετές συμβόλαιο. Ωστόσο πέντε μήνες αργότερα, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο x, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 25χρονο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει συνολικά μ.ο 3.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στην EuroLeague σε 26 αναμετρήσεις.